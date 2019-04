Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts016/16.04.2019/10:35) - "Wenn in Kürze ein Schwarm von Osterhasen das Land überschwemmt, dann erkennt man die cleveren Osterhasen daran, dass sie keine Schokolade, sondern ein Paket Gold, Silber, Palladium und Rhodium auf dem Rücken tragen und sicher im Osternest verstecken", so Hans Kleser. Das von der Deutsche Gold AG zusammengestellt Wertetableau enthält die derzeit gefragtesten Edelmetalle und bringt auch noch freundliche 12 % p.a. Wertzuwachs. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Gold ist auch für Kleinanleger ideal Wer heute einen sicheren Hafen für sein sauer verdientes Geld sucht, wird mit dem Liebkind aller Deutschen, dem Sparbuch, wohl kaum mehr eine Freude haben. Die Inflation frisst die mickrigen Zinsen. Und auch Aktien sind, anders als oftmals kolportiert, kaum mehr dazu geeignet ruhig zu schlafen. Fakt ist, dass der DAX 2018 mit einem Minus von 21 % abschnitt. Milliardenwerte lösten sich dadurch in Luft auf. "Man kann es nicht oft genug betonen. Das einzig Sichere ist nach wie vor die Veranlagung in Gold, Silber und Diamanten. Allen Unkenrufen von sogenannten Börsengurus zum Trotz, haben diese Anlageformen über die letzten Tausenden Jahre Ihre Werthaltigkeit bewiesen. Und das kann kein Fonds, keine Aktien und nicht einmal der berühmte Sparstrumpf toppen", so Investmentexperte und Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG, Hans Kleser. https://deutsche-gold.ag Sinnvolle Geschenke schaffen Werte Jede teure Anschaffung wird mit der Zeit weniger wert. Das ist der Lauf der Dinge. Egal, ob teure Markenmode, Autos, oder Elektronikgadgets. Alles verliert seinen Wert - außer gut ausgewählte Sachwerte wie Gold, Silber, Palladium, Rhodium und lupenreine Diamanten. "Bisher war es nicht so einfach, diese Metalle als Wertanlage zu nutzen, weil der Erwerb kompliziert war. Durch unsere Wertetableau wird das ganz einfach und sicher. Wir stellen dabei unterschiedliche, aber hocheffektive Metalltableaus zusammen, die ganz einfach online auf unserer Homepage bestellt werden können, und damit von Zeit zu Zeit, oder auch kontinuierlich für eine sichere Veranlagung im eigenen Portfolio sorgen und in den letzten Jahren auch noch 12 Prozent Verzinsung per anno und damit beträchtlichen Wertzuwachs", so Hans Kleser. Wir müssen selbst für unsere Renten sorgen! https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Sachwerte sichern die unsichere Rente Die privaten Lebens- und Rentenversicherungen bleiben bereits jetzt enorm hinter den versprochenen Zinsen zurück und daher bedeutet das für alle Deutschen: selbst vorsorgen. Die G Deutsche Gold AG verkauft einige der werthaltigsten Sachwerte aller Zeiten: Gold, Silber, Diamanten! Kontakt: Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190416016

