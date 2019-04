Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen blieben nahezu ohne Veränderungen, so die Analysten der Nord LB.Der Grund: es hätten schlichtweg kursbewegende Nachrichten am Anleihemarkt gefehlt. Wichtige Konjunkturdaten hätten auch in Amerika gestern nicht auf der Agenda gestanden. So seien die US-Anleihen nur mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Erst der schwächelnde US-Aktien Markt habe bei den Investoren wieder Interesse nach den Festverzinslichen Papieren aufkommen lassen. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen seien um 4/32 auf 100 20/32 Punkte geklettert. (16.04.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...