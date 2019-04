++ Britischer Arbeitsmarkt dürfte positives Update liefern ++ ZEW-Konjunkturerwartungen bietet Einblick in Stimmung der Analysten ++ Industriedaten aus den USA am Nachmittag ++10:30 Uhr | Großbritannien | Beschäftigungsbericht: Während der Brexit bereits die Investitionsausgaben belastet, blieb der Arbeitsmarkt bislang verschont. Infolgedessen bleibt der Arbeitsmarkt angespannt, wenn auch noch kein übermäßiger Inflationsdruck entstanden ist. Dies ist nicht nur in Großbritannien der Fall, sondern auch in anderen Industrieländern (auch in einigen Schwellenländern) ist in letzter Zeit eine solch bizarre Beziehung entstanden. Was das Pfund betrifft, so muss man sich darüber im Klaren sein, ...

