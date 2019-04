BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Deutschland will Frankreich beim Wiederaufbau der durch einen Brand zerstörten Kathedrale Notre-Dame in Paris unterstützen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe zur Hilfe für den Wiederaufbau weit über Frankreich hinaus aufgerufen, twitterte Außenminister Heiko Maas am Dienstag. "Deutschland steht dazu in engster Freundschaft bereit", schrieb der SPD-Politiker. "Wir sind in Trauer vereint. Notre Dame ist kulturelles Erbe der Menschheit und Symbol für Europa."/gro/DP/fba

