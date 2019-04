FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.04.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 320 (410) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 250 (310) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IWG PRICE TARGET TO 398 (328) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES LSE PRICE TARGET TO 4600 (4400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 818 (849) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2340 (2200) PENCE - HSBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 385 (424) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 390 (410) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (790) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1940 (1765) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (4675) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (263) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1500 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3400 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST INITIATES INTERCONTI HOTELS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 5600 PENCE - PEEL HUNT CUTS GALLIFORD TRY TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CUTS BP TO 'OUTPERFORM' (TOP PICK) - PRICE TARGET 625 PENCE - RBC INITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 205 PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'BUY'



