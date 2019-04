München (ots) -



Noch bis zum 30. Mai 2019 kann man sich für den Gesundheits- und den Medienpreis 2019 bewerben: Er wird jährlich von der Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! verliehen mit dem Ziel, ein öffentliches Bewusstsein für die Volkskrankheit Metabolisches Syndrom zu schaffen. Denn das Metabolische Syndrom - das gemeinsame Auftreten von Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und schlechten Blutfettwerten - ist Experten zufolge die Hauptursache zahlreicher Krankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und Bluthochdruck.



Für den mit 25.000 Euro dotierten Gesundheitspreis RUFZEICHEN GESUNDHEIT! können sich Personen oder Institutionen bewerben, die sich mit herausragenden Leistungen um die Vorsorge und die Therapie von Krankheiten verdient gemacht haben, bei denen das Metabolische Syndrom eine zentrale Rolle spielt.



Der Medienpreis RUFZEICHEN GESUNDHEIT! wird in den Kategorien Print/Online und Hörfunk/Fernsehen vergeben, dotiert mit jeweils 5.000 Euro. Er zeichnet die besten journalistischen Beiträge zum Themenfeld Metabolisches Syndrom aus. Eingereicht werden können Arbeiten, die zwischen dem 1. März 2018 und dem 30. April 2019 in deutschen Medien veröffentlicht oder gesendet wurden.



Einsendeschluss für beide Preise ist der 30. Mai 2019 (Datum des Poststempels).



Detaillierte Informationen zu den Ausschreibungskriterien für den Gesundheitspreis finden Sie unter http://www.die-stiftung-rufzeichen- gesundheit.de/Gesundheitspreis.html



und für den Medienpreis unter http://www.die-stiftung-rufzeichen-gesundheit.de/Medienpreis.html



