Das Leipziger Unternehmen wird seine Photovoltaik-Heimspeicher in Italien künftig über Solarplay vertreiben. Die EnBW-Tochter setzt große Hoffnungen in den schnell wachsenden Speichermarkt.Senec hat mit Solarplay einen neuen strategischen Partner für den Vertrieb seiner Photovoltaik-Heimspeicher in Italien gewonnen. Das Unternehmen sei bisher größter Kunden des Konkurrenten Sonnen in Italien gewesen und werde künftig ausschließlich die Speicher- und Energielösungen von Senec vertreiben, teilte das Leipziger Unternehmen am Dienstag mit. Solarplay sei 2017 aus der Firma Smile Energy hervorgegangen ...

