Paris - Die zuletzt merklich aufgehellte Stimmung an den Finanzmärkten hat den europäischen Aktienbörsen am Dienstag weiteren Auftrieb verliehen. "Das Umfeld für den Aktienmarkt ist günstig, denn die Risikobereitschaft nimmt mit der Fristverlängerung beim Brexit und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu. Auch die bei Marktteilnehmern vorherrschenden Konjunktursorgen haben sich zuletzt nicht weiter verstärkt", kommentierte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Der EuroStoxx 50 erklomm am Vormittag den höchsten Stand seit August 2018 und notierte zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 3457,55 Punkten. Der französische Leitindex Cac 40 stieg auf ein Siebenmonatshoch und gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 5510,93 Punkte. In London legte der FTSE 100 um 0,32 Prozent auf 7460,68 Zähler zu.

Aus Branchensicht waren europaweit - wie schon am Vortag - erneut Bankenaktien mit einem Plus von 0,7 Prozent am attraktivsten. Entsprechend ...

