Alle reden über die bevorstehende Hochzeit von Heidi Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. GALA (Heft 17/2019, ab morgen im Handel) fragte dessen Zwillingsbruder Bill, 29, diese Woche, ob er aktuell auch in festen Händen sei: "Leider nicht. Schön wär's. Ich bin der einzige Single aus der Band. Das war schon immer so. Aber ich glaube, man kann nicht nach Liebe suchen, es muss passieren", so Bill Kaulitz zu GALA.



