Zürich (ots) -



- Erträge im Corporate Banking steigen bis 2020 um rund 2 Prozent

pro Jahr

- Marktvolumen beläuft sich in der Schweiz auf knapp neun

Milliarden Franken

- Wachstumstreiber sind Transaction Banking und zinsunabhängige

Produkte

- Grössere Volumina und weiterhin niedrige Risikokosten

kompensieren Margenerosion im Kreditgeschäft

- Mit fünf Stellhebeln lässt sich das Corporate Banking nachhaltig

stärken



Die Aktienkurse sprechen eine klare Sprache: Die Bankbranche in

der Schweiz gilt wie auch in anderen Ländern nach wie vor als

Krisenkandidat. Es mangelt an adäquaten Wachstumsvisionen, die

Alltagsgeschäfte bieten kaum Anreize für Investoren. Eine Analyse der

internationalen Managementberatung Bain & Company zeigt einen

möglichen Ausweg. Gebot der Stunde ist die Stärkung des oft im

Schatten stehenden Corporate Banking und damit des Geschäfts mit den

knapp 100 000 in der Schweiz beheimateten Unternehmen. Im laufenden

Jahrzehnt sind die Erträge der Banken hieraus um rund 2,0 Prozent pro

Jahr gewachsen. Bain prognostiziert eine Fortsetzung dieses

Wachstumstrends bis 2020 (Abbildung).



"Dem Corporate Banking fehlt der Glanz des Private und Investment

Banking", erklärt Bain-Partner und Branchenexperte Dr. Jan-Alexander

Huber. "Dabei ist dieses Geschäft sehr solide und noch wenig

zyklisch." Tatsächlich ist die Bonität schweizerischer Unternehmen

überdurchschnittlich, ihr Rating beträgt in der Regel A-. Diese

solvente Klientel ist nicht nur an Krediten interessiert, auch das

Transaction Banking und die Begleitung von

Corporate-Finance-Aktivitäten spielen für sie eine wichtige Rolle.

"Die Kreditinstitute sollten viel stärker Präsenz zeigen und sich so

ein grösseres Stück vom wachsenden Corporate-Banking-Business

sichern", betont Huber.



Drittgrösster Teilmarkt



Der Bain-Analyse zufolge summieren sich die Erträge im

Firmenkundengeschäft in der Schweiz derzeit auf knapp neun Milliarden

Franken. Nach dem Retail und Private Banking bildet dieses Segment

den drittgrössten Teilmarkt für hiesige Institute. Auf jeweils rund

zwei Milliarden Franken beläuft sich der Ertragspool im Geschäft mit

Multinationals mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde

Franken sowie dem gehobenen Mittelstand, dessen jährlicher Umsatz

sich auf 25 bis 250 Millionen Franken beläuft. Der Rest verteilt sich

nahezu gleichgewichtig auf kleine Betriebe (ein bis fünf Millionen

Franken Umsatz pro Jahr), mittelständische Unternehmen (5 bis 25

Millionen Franken Umsatz pro Jahr) sowie grosse Konzerne (250

Millionen bis eine Milliarde Franken Umsatz pro Jahr).

Erwartungsgemäss steigen die Erträge pro Unternehmen mit der

Firmengrösse. Bei Multinationals liegen sie im Durchschnitt bei 11,8

Millionen Franken, beim gehobenen Mittelstand bei 300 000 Franken.



Die Erträge der Banken mit Corporate Banking stammen zu 80 Prozent

aus dem Kreditgeschäft sowie dem Transaction Banking und zu 20

Prozent aus Einlagen und Corporate Finance. Als besonders

wachstumsstark erwies sich in den vergangenen Jahren das Transaction

Banking. Seit 2014 sind die Erträge hier jährlich um durchschnittlich

6,5 Prozent gestiegen. Zudem führte in jüngster Zeit eine zunehmende

Zahl von Kapitalmarkttransaktionen zu einem Wachstum im Kommissions-

und Dienstleistungsgeschäft um 3 bis 5 Prozent.



Generell sind derzeit Geschäfte attraktiv, die unabhängig vom

Zinsniveau sind. Im Kreditgeschäft dagegen hinterlassen die

anhaltenden Niedrigzinsen und das teilweise aggressive Pricing im

Wettbewerbsumfeld ihre Spuren. Bei Ausleihungen auf Rekordhöhe ist

die Zinsmarge historisch niedrig. Noch fangen steigende

Kreditvolumina und geringe Risikokosten den Margenverfall auf, was

sich allerdings bei einer konjunkturellen Abkühlung ändern dürfte.

Vor diesem Hintergrund erwartet Bain bis 2020 höchstens stabile

Erträge im Kreditgeschäft. Wachstumstreiber bleibt das Transaction

Banking dank weiterer Innovationen im Zahlungsverkehr.

Wachstumspotenzial bergen darüber hinaus Corporate-Finance-Produkte

wie syndizierte Kredite und Anleihen.



Vom wachsenden Corporate Banking profitieren



Der Bain-Analyse zufolge sind die Schweizer Banken unterschiedlich

gut positioniert, um am Wachstum zu partizipieren. Ein wichtiges

Thema ist die Kapitalausstattung. Zwar liegt die durchschnittliche

harte Kernkapitalquote (Core-Tier-I-Ratio) mittlerweile bei soliden

15 Prozent. Doch zwischen den einzelnen Banken und ihren

Geschäftseinheiten gibt es nach wie vor erhebliche Differenzen.

Deshalb ist eine effiziente Kapitalallokation unverzichtbar. Sie

zählt damit zu den fünf Stellhebeln, die zur Stärkung des Corporate

Banking beitragen:



1. Effiziente Kapitalallokation. Bei der Zuordnung von Kapital

darf es nicht allein um die Eigenkapitalrentabilität gehen. So

generiert das vergleichsweise kapitalintensive Kreditgeschäft mit

Firmenkunden in der Folge oft kapitaleffizientes gebührenbasiertes

Geschäft. Die Kennzahlen zur Banksteuerung sollten diese Effekte

berücksichtigen, um Entscheidungen zur Kapitalallokation zwischen

einzelnen Kundensegmenten gezielt treffen zu können.



2. Klare Priorisierung von Teil-Kundensegmenten. Je grösser ein

Unternehmen und je besser sein Zugang zum Kapitalmarkt ist, desto

eher gerät die Marge der Banken unter Druck. Anders stellt sich die

Situation im Geschäft mit weniger preissensiblen Unternehmen des

gehobenen Mittelstands dar. Eine konsequente Digitalisierung von

Backoffice-Prozessen ermöglicht zudem, die Rentabilität von

Geschäften mit kleineren Unternehmen weiter zu erhöhen.



3. Ende-zu-Ende-Kundenmanagement. Wer sich einen

Wettbewerbsvorteil im gehobenen Mittelstand verschaffen will, sollte

potenzielle Kunden systematisch nach Ertragspotenzial einteilen und

mithilfe eines CRM-Systems und eines ergebnisorientierten

Vertriebsmanagements zielgruppengerecht betreuen.



4. Bessere Datennutzung. Ein Ende-zu-Ende-Kundenmanagement setzt

optimale Datennutzung voraus. Bei der einheitlichen Erfassung und dem

Management der Daten besteht vielerorts ebenso Handlungsbedarf wie

bei der Schlagkraft der IT-Infrastruktur. Eine gezielte

Datenauswertung kann Geschäftspotenziale aufdecken und die effiziente

Allokation des Kapitals der Banken auf die einzelnen Kundensegmente

sicherstellen.



5. Bereinigung des Produktportfolios. Auch hier leisten bessere

Daten gute Dienste. Schritt für Schritt entsteht ein gestrafftes,

digitalisiertes Portfolio. Zugleich sollten Banken neue Lösungen

entwickeln, beispielsweise an der Schnittstelle zwischen Corporate

und Investment Banking sowie dem Segment der Ultra High Net Worth

Individuals (UHNWI). "Das Corporate Banking bietet in der Schweiz

erhebliche Chancen", fasst Bain-Bankenexperte Dr. Stefan Wörner

zusammen. "Wer sich jetzt strategisch richtig aufstellt, erarbeitet

sich einen Vorsprung im Wettbewerb und kann zugleich bei seinen

Investoren neue Wachstumsfantasien wecken."



Die hochauflösende Version der Abbildung finden Sie unter

folgendem Link: http://ots.de/c6Svmw



Bain & Company



Bain & Company ist eine der weltweit führenden

Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen

Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,

Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformation

sowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mit

seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu

erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im

Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft des

Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue

Wachstumsfelder zu erschliessen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973

lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.

Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000

Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain

unter: www.bain-company.ch. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing,

Bain Insights App.





Originaltext: Bain & Company

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100018214

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100018214.rss2



Kontakt:

Patrick Pelster

Bain & Company Switzerland, Inc.

Sihlporte 3

8001 Zürich

E-Mail: patrick.pelster@bain.com

Tel.: +41 79 201 8647