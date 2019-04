Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der operative Verlust (Ebit) scheine überwiegend hohen Treibstoffkosten geschuldet zu sein, schrieb Analyst Damian Brewer in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Dies sei in der Konsensschätzung nicht widergespiegelt. Aus der Prognosespanne für die Ebit-Marge 2019 leite sich eine mittlere Ebit-Schätzung von 2,7 Milliarden Euro ab - leicht unter der Konsensprognose von 2,77 Milliarden Euro./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 05:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 05:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-04-16/12:34

ISIN: DE0008232125