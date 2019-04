Die DZ Bank hat die Einstufung für Papiere der Lufthansa nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Die Fluggesellschaft sei ergebnisseitig schwach in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe Preisdruck in Europa, gestiegene Treibstoffkosten, die Verlangsamung des weltweiten Handels und die Entwicklung auf den Routen Nahost/Afrika und Südamerika hätten die Gewinnentwicklung im ersten Quartal belastet./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 11:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 11:33 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-04-16/12:37

ISIN: DE0008232125