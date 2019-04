Heilbronn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom 17. - 19. März 2019 sind wieder zahlreiche Fachleute auf dem Düsseldorfer Messegelände zusammengekommen, um an der ProWein 2019 teilzunehmen. Die Weltleitmesse für Weine und Spirituosen feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Fokus auf dem Weinland Frankreich. So haben die Experten aus den Bereichen Anbau, Erzeugung, Gastronomie und Handel an insgesamt drei Tagen wieder die einzigartige Gelegenheit bekommen, die Weine aus der südfranzösischen Weindenomination Pays d'Oc IGP kennenzulernen.



Ob Weiß, Rosé oder Rot - Pays d'Oc begeistert in allen Weinfarben und jedem Weinstil. Die Winzer der Pays d'Oc IGP können immerhin auf 58 Rebsorten zurückgreifen, um eine einzigartige Vielfalt an Weinen hervorzubringen. Interesse zeigten die Besucher der ProWein 2019 vor allem für Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Weinen und Speisen. Die passenden Tipps dazu konnte Sommelière Verena Herzog bereitstellen, welche dem Publikum als deutschsprachige Expertin durchgängig am Gemeinschaftsstand für Fragen und Anregungen zur Verfügung stand. Sie ist diplomierte Weinakademikerin und seit vielen Jahren bereits Pays d'Oc IGP Botschafterin in Deutschland. Beachtung fanden natürlich auch die Weine der Collection 2018, welche am Gemeinschaftsstand ganztägig zur freien Verkostung angeboten wurden. Sie gehören als Botschafterweine zum Premiumsegment des Pays d'Oc IGP und spiegeln so dessen Vielfalt und Bandbreite wider. Besonders groß war in diesem Jahr zudem die Nachfrage nach Roséweinen. Pays d'Oc IGP ist bedeutendster Produzent dieser Weinfarbe in Frankreich und so war es natürlich auch kein Zufall, dass Roséweine neben ausgewählten Weißweinen eine Hauptrolle in den täglich durchgeführten Animationen belegen durften.



"Schneeweißchen und Rosérot" als diesjähriges Animationsmotto



Während der hochfrequentierten Animationen, welche täglich um 11.30 Uhr sowie am Sonntag und Montag auch um 13.30 Uhr stattgefunden haben, wurden auf der diesjährigen ProWein ausschließlich Weiß- und Roséweine präsentiert. Mit dem Motto "Schneeweißchen und Rosérot" haben die Pays d'Oc IGP Aussteller scheinbar genau ins Schwarze getroffen. Selbst am sonst eher mäßig besuchten letzten Messetag konnten alle Plätze der Animationen besetzt werden. Die dort vorgestellten Roséweine waren laut Herzog leicht und sommerlich und durchaus für den alltäglichen Konsum geeignet. Insgesamt sind die Weine - ganz gleich ob Weiß oder Rosé - durchweg gut angekommen. Sie seien fruchtig, machen Spaß und können zu jeder Gelegenheit genossen werden, so die Pays d'Oc IGP Botschafterin. Sowohl charaktervolle Rebsortenweine als auch ausgefallene Cuvées, welche aus entdeckungswerten Rebsorten, wie Vermentino und Semillon, zusammengestellt worden sind, waren unter den Animationsweinen zu finden. Und nicht zuletzt haben die sympathische Show mit der angenehmen Moderation von Verena Herzog und dem Koch Daniel Kiefer, welcher während der Shows am Stand passende Maultaschen in Weiß und Rosé zubereitet hat, die Animationen zu einem vollen Erfolg werden lassen. Dreierlei verschiedene Füllungen der Teigtaschen wurden auf die Weine abgestimmt und haben das Besondere in ihnen hervorgehoben.



Die Standparty vermittelt das mediterrane Lebensgefühl von Pays d'Oc



Ausgelassene Stimmung herrschte dann am Montagabend, als zum wiederholten Male die Lounge-Party am Gemeinschaftsstand mit der entspannten Saxophonmusik von Marcellus Seng für den gelungenen Ausklang eines erfolgreichen Messetags sorgte. Leckeres Fingerfood, zubereitet von Koch Daniel Kiefer, hat den Abend kulinarisch abgerundet. In angenehmer, lockerer Atmosphäre wurde ausgelassen getanzt, das eine oder andere Glas Pays d'Oc IGP Wein verkostet und neue Kontakte geknüpft.



Pays d'Oc Erzeuger zeigen sich sehr zufrieden



Auch die 15 Produzenten, die ihre einzigartigen und kreativen Weine auf der ProWein 2019 vorgestellt haben, können auf einen gelungenen Messeauftritt zurückblicken. Auf der ProWein herrsche immer eine tolle Stimmung, die den Erzeugern sehr gefällt und auf ungezwungener Ebene die Chance neuer Kontakte und der Durchführung vereinbarter Meetings bietet. Die Verkostungsworkshops bieten dabei immer die Möglichkeit, die Besucher an die Einzelstände zu locken, Bekanntschaften zu Importeuren herzustellen und sich untereinander auszutauschen. Laut der Domaine la Provenquière war es "die beste ProWein seit 15 Jahren".



Besuchen Sie auch unsere Bildergalerie zur ProWein 2019 unter: https://paysdocigp-weine-erleben.de/after-prowein-2019



OTS: InterOc Fachverband für "Pays d'Oc IGP" Weine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118171.rss2



Pressekontakt: Miriam Löber Bereich Public Relations für Pays d'OC IGP HETTENBACH GMBH & CO KG Tel. + 49 7131 7930 - 161 pr@hettenbach.de