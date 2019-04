Im Unterricht sind Handys in den meisten Schulen verbotenIn jeder sechsten Schule gibt es ein generelles VerbotLehrer setzen oft auf den Overhead-Projektor statt auf das Smartphone Berlin, 16. April 2019 Smartphones stehen in den meisten deutschen Schulen auf dem Index. In mehr als der Hälfte der Schulen...

