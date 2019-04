Der Ausbau der Glasfasernetzte bietet für Versorgungsunternehmen die Chance, sich auch als Betreiber der künftigen digitalen Infrastrukturen zu positionieren. Als Themenpartner für die Session "Breitbandausbau: Fun-dament einer vernetzten Welt" präsentiert tktVivax dazu auf dem BDEW-Kongress vielfältige Lösungsansätze für den Weg in die Digitalisierung: Von der Analyse und Fördermittelberatung über die Strategiefindung und Gestal-tung von Prozessen und Organisationen bis hin zur Planungs- und Umset-zungsbegleitung reicht das Spektrum der Services, mit denen tktVivax schon zahlreiche Stadtwerke bei ihren Breitbandprojekten unterstützt hat. Dabei deckt tktVivax nicht nur alle horizontalen Fragestellungen etwa zu Techno-logien oder Methoden ab, sondern unterstützt auch beim Aufbau entspre-chender Geschäftsmodelle sowie bei der Businessplanung. Mit DICLINA präsentiert tktVivax auf dem BDEW-Kongress zudem ein speziell auf die Anforderungen des Breitbandgeschäfts ausgerichtetes Kundenmanage-ment-System. Damit haben die Service-Mitarbeiter nicht nur die Kunden, sondern auch alle IP-Adressen, Ressourcen, Standorte und die installierte Technik transparent im Blick. Über eine prozessorientierte Benutzerführung und die Möglichkeit, zahlreiche Konfigurationsschritte automatisiert abzuwi-ckeln, kann mithilfe von DICLINA auch ein hohes Kundenaufkommen mit vergleichsweise wenigen Mitarbeiter bewältigt werden. Die Themensession "Breitbandausbau: Fundament einer vernetzten Welt" findet am Mittwoch den 5. Juni 2019 um 17.15 in der Themenwelt "Arena" statt. Neben dem tktVivax-Geschäftsführer Dirk Fieml diskutieren Stefan Dohler, Vorstandvorsitzender der EWE AG, Thomas Peter Müller, Geschäfts-führer der ZEAG Engineering, Werner Spec, Oberbürgermeister Ludwigs-burg und Thilo Höllen von der Telekom. Moderator ist der VfEW-Geschäftsführer Thorsten Höck Kontaktdaten: tktVivax GmbH - Dirk Fieml Kurfürstendamm 194 - 10707 Berlin Tel: +49 30 700 159 805 d.fieml@tkt-vivax.de www.tkt-vivax.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin entstand Ende 2018 aus der Fusion der tkt teleconsult Kommunika-tionstechnik GmbH, Backnang, und der Vivax GmbH, Berlin. Damit führten tkt (1995 gegründet) und Vivax (2009 gegründet) ihre Kompetenzen im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnolo-gien mit dem Know-how für Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft zusammen. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwer-ke als auch Kommunalverwaltungen. Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2019 06:34 ET (10:34 GMT)