RENSSELAER, N.Y., USA, April 16, 2019bekannt, einer Lösung und der ersten ihrer Art, die die Generierung und Erhaltung von Mäusen mit benutzerdefinierten Mikrobiom-Profilen ermöglicht.

TruBIOMETM wurde entwickelt, um den Bedarf der Forschergemeinschaft nach einer Mikrobiom-Lösung zu decken, die erhöhte Vorhersehbarkeit, Reproduzierbarkeit und Systembiologie-Einsichten innerhalb der Mausmodellanwendung ermöglicht. Es ist die erste und einzige Plattform, die es Forschern ermöglicht, Modelle mit benutzerdefinierten Mikrobiota-Profilen zu erstellen und anschließend zu erweitern, um Studienkohorten mit ähnlichen Mikrobiomen durch natürliche Fortpflanzung zu produzieren und gleichzeitig anhand von extensiven Qualitätskontrollen zu überwachen.

Die TruBIOMETM-Lösung umfasst auch das Taconic Microbiota Repository, eine Kollektion von definierten Mikrobiom-Profilen. Die Kollektion umfasst gegenwärtig das Darmbiom der Wildmaus (Wild Mouse gut microbiome), unter Lizenz von "The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases? (NIDDK) und "Altered Schaedler Flora? (ASF). Die Definition von Mikrobiomen bietet Kunden eine Vergleichsbasis, um das Mikrobiom ihrer Forschungsmodelle besser zu verstehen.

Die Ausfallquote von potenziellen Therapeutika ist auf dem Weg zum genehmigten Arzneimittel hoch, wobei über 90 % der durch traditionelle Techniken entdeckten Moleküle bei klinischen Studien am Menschen versagen - laut einem neuen Artikel in Forbes . Wissenschaftler suchen ständig nach Wegen, diese Chancen durch Verständnis und Abänderung der Variablen zu verbessern. Das Mikrobiom ist als mitwirkend bei der experimentellen Variabilität identifiziert worden. Forscher führen Mikrobiom-Studien durch und diejenigen, die auf allgemeine Wirkstoffentdeckung aus sind, müssen die Auswirkungen des Mikrobioms besser verstehen. Das Verständnis des Mikrobioms wird nicht nur Einsichten in potenziell verwirrende Variablen bieten, sondern könnte auch zur Identifizierung neuer Wirkstofftargets führen.

"Jahrzehnte lange branchenführende Erfahrung bei der kommerziellen keimfreien Mausproduktion, keimfreien Ableitung und gnotobiotischem Tierzucht-Service bieten Taconic eine starke Grundlage, um Kunden Zugang zu den Lösungen zu bieten, die sie brauchen, um Mikrobiom-Forschungsherausforderungen anzugehen,? sagte Nancy Sandy, Chief Executive Officer bei Taconic. "Die Einführung von TruBIOMETM ist aufregend, denn sie bietet Forschern die Möglichkeit zu lernen, wie mikrobische Variabilität ihre Tiermodell-Experimente beeinflusst.?

TruBIOMETM komplementiert Taconics existierende Mikrobiom-Plattform, die keimfreie Mäuse , keimfreie Ableitungen und kundendefinierte Mikrobiota-Assoziationen umfasst.

Um mehr über Taconics Portfolio von Mikrobiomlösungen zu erfahren, rufen Sie uns bitte an unter 1-888-TACONIC .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweit führender Anbieter von gentechnisch veränderten Nagetiermodellen und dazugehörigen Dienstleistungen. Das 1952 gegründete Unternehmen Taconic bietet die besten tierbasierten Lösungen, damit Kunden weltweit wertvolle Forschungsmodelle erwerben, nach Wunsch generieren, züchten, vorbehandeln, Tests unterziehen und vertreiben können. Als Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtdienstleistungen betreibt Taconic drei Service-Labors und sechs Zuchteinrichtungen in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandmöglichkeiten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt zur Verfügung zu stellen.