Micron Waste eröffnet Innovationszentrum für Abfallaufbereitung

Vancouver, 16. April 2019. Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2) (Micron oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von Abfallaufbereitungssystemen für Lebensmittel- und Cannabisabfälle, eröffnete gestern in Metro Vancouver offiziell sein Innovationszentrum für Abfallaufbereitung. Die neue Anlage in Delta wird der operative Hauptsitz des Forschungsteams von Micron unter der Leitung von Chief Technology Officer Dr. Bob Bhushan sein. Die aktuelle und zukünftige Forschung wird die Entwicklung kommerzieller Anwendungen für neue Abfallaufbereitungsziele umfassen, die von einer Vielzahl an Industrien produziert werden, einschließlich Brauereien und Destillerien, der Biopharmabranche, der Lebensmittelverarbeitung, der Öl- und Gasbranche, der Agrarwirtschaft sowie der Zellstoff- und Papierindustrie. Die ersten beiden Abfallaufbereitungssysteme von Micron - die Cannabisabfallanlage Cannavore und die Lebensmittelabfallanlage Organivore - werden noch in diesem Jahr marktreif sein und die Modelle wurden vor Ort begutachtet.

Das Micron Waste Innovation Centre wird das Herzstück unseres Unternehmens sein - die patentierte Plattform, die von uns innoviert wurde, um Lösungen für die Abfallaufbereitung für eine Vielzahl dringender Abfallprobleme rasch zu entwickeln und zu vermarkten, sagte President und CEO Alfred Wong. Wir haben die Plattform genutzt, um Lösungen für die Aufbereitung von Lebensmittel- und Cannabisabfällen zu entwickeln, und werden unser Hauptaugenmerk nun auf den Aufbau einer soliden Pipeline an weiteren eigenen Abfalllösungen richten.

Das Micron Waste Innovation Centre wurde mit Reden der Ehrenwerten Carla Qualtrough, Ministerin für öffentliche Dienste und Beschaffung und Mitglied des Parlaments für Delta, George Harvie, Bürgermeister von Delta, und Cam Battley, Chief Corporate Officer von Aurora Cannabis Inc. und Mitglied des Board von Micron, eröffnet.

Den vollständigen Text der Rede von Herrn Wong finden Sie unter https://micronwaste.com/innovation-centre/.

Bevorstehende Events

Herr Wong wird am Freitag, dem 26. April, 10 Uhr, auf der Demo Stage bei der Konferenz OCannabiz Toronto sprechen. Sein Vortrag trägt den Titel Cannabisabfälle: Lösungen für ein wachsendes Problem (Cannabis Waste: Solutions to a Growing Problem). Konferenzteilnehmer, die mehr über Micron Waste und die Cannabisabfallaufbereitung erfahren möchten, können auch Micron Waste Technologies am Stand Nr. 151 besuchen. Weitere Informationen über die Konferenz OCannabiz Toronto finden Sie unter www.ocannabiz.com.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46490/NR INNOVATION CENTRE FINAL_de_PRcom.001.jpeg

Foto: Eröffnungszeremonie im Micron Waste Innovation Centre (von links nach rechts: Karen Lauriston, VP Corporate von Micron; Dr. Bob Bhushan, Chief Technology Officer von Micron; die Ehrenwerte Carla Qualtrough, Ministerin für öffentliche Dienste und Beschaffung; Cam Battley, CCO von Aurora Cannabis und Mitglied des Board von Micron; Alfred Wong, President und CEO von Micron)

Über Micron Waste Technologies Inc.

Micron ist ein führendes Unternehmen für grüne Technologien, das Systeme zur Aufbereitung organischer Abfälle und Wasser herstellt. Das Hauptaugenmerk von Micron ist auf die Entwicklung von Lösungen für organische Abfälle und spezielle Abfallströme gerichtet, einschließlich Abfälle aus dem Cannabisanbau. Das patentierte aerobe Bioverfahren von Micron senkt die Kosten der Abfallaufbereitung, reduziert die Treibhausgasemissionen und produziert sauberes Wasser, das den Anforderungen der Abwassereinleitungen von Gemeinden entspricht. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Aurora Cannabis Inc. (TSX: ACB), einem der weltweit führenden Cannabisunternehmen. Darüber hinaus arbeitet Micron mit BC Research Inc. zusammen, einem Unternehmen der NORAM Group of Companies, das über eine umfassende Erfahrung mit großen privaten und kommunalen Abwasseraufbereitungssystemen verfügt. Micron ist ein börsennotiertes Unternehmen (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2). Weitere Informationen finden Sie unter www.micronwaste.com.

Alfred Wong

President und CEO

Weitere Informationen:

Karen Lauriston, VP Corporate

+1.905.691.1185

karen@micronwaste.com

Suite 915 - 700 West Pender Street

Vancouver, BC, Canada

V6C 1G8

Die kanadische Börse übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, außer das Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet. Das Unternehmen ist aufgrund der Beschaffenheit solcher zukunftsgerichteten Informationen gezwungen, Annahmen zu tätigen, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

