Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Updates für FRITZ!-Produkte



AVM verteilt nicht nur zu Ostern Updates, sondern das ganze Jahr. Nur dass die neuen FRITZ!OS-Versionen nicht wie Ostereier versteckt sind, sondern unter "fritz.box" ganz einfach zu finden sind. Seit Kurzem ist beispielsweise FRITZ!OS 7.10 verfügbar, das für über 50 Neuerungen und Verbesserungen im FRITZ!-Heimnetz sorgt. Um eine neue FRITZ!OS-Version zu installieren, gibt es drei einfache Möglichkeiten: Die automatische Update-Funktion, eine Aktualisierung über die Mesh-Übersicht oder eine Installation über die Benutzeroberfläche. Mehr Informationen zu den Neuheiten von FRITZ!OS finden Anwender hier: avm.de/produkte/fritzos



1. Automatische Update-Funktion



Diese Funktion ist die einfachste und komfortabelste Möglichkeit, sein Heimnetz auf dem neuesten Stand zu halten. Standardmäßig werden bei allen FRITZ!-Produkten notwendige Updates automatisch eingespielt. Anwender können aber noch einen Schritt weiter gehen und alle neuen FRITZ!OS-Versionen automatisch installieren. Dazu öffnet man einfach in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box den Menüpunkt "System" und wählt unter "Auto-Update" den Punkt "Stufe III" aus. Im WLAN Mesh von FRITZ! übernehmen auch FRITZ!Repeater und FRITZ!Powerline-Geräte diese Einstellung und spielen Updates automatisch selbst ein.



2. Update über die "Mesh-Übersicht"



Die Mesh-Übersicht der FRITZ!Box stellt alle FRITZ!-Produkte grafisch dar. Ist ein Update verfügbar, wird es direkt unter dem Bild des jeweiligen Produkts angezeigt. Jetzt nur noch draufklicken und das Update installiert sich ganz automatisch. Sollten FRITZ!Repeater oder FRITZ!Powerline-Geräte vor dem Update über eine FRITZ!OS-Version niedriger als FRITZ!OS 7 verfügt haben, müssen sie nach dem Update noch kurz per Knopfdruck ins WLAN Mesh eingebunden werden.



3. Update über Benutzeroberfläche



Unter "fritz.box" können Anwender auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zugreifen. Die Suche nach einem neuen FRITZ!OS wird unter dem Menüpunkt "System -->Update" angestoßen. Gibt es eine neue Version, kann das Update auch gleich dort gestartet werden. Dasselbe gilt für FRITZ!Repeater (fritz.repeater) oder FRITZ!Powerline-Geräte (fritz.powerline).



Zur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=43810&L=0



Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/fritzbox/



Über AVM: http://avm.de/ueber-avm



OTS: AVM GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14784 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14784.rss2



Pressekontakt: Urban Bastert Leiter Kommunikation Telefon 030 39976-242 presse@avm.de http://twitter.com/avm_presse