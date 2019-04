Unterföhring (ots) -



- Pop-up-Sender "Sky Cinema Animation HD" von 18. bis 28. April - Exklusive TV-Premiere des Kinohits "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" am 21. April auf "Sky Cinema Animation HD" - 30 Animationsfilme mit u.a."The Lego Ninjago Movie", der erste "Hotel Transsilvanien"-Hit und die Minions in "Ich - Einfach Unverbesserlich" und "Ich - Einfach Unverbesserlich 2" - Mit Sky Q "Hotel Transsilvanien 3" auch in Ultra HD Qualität - Viele der Hits mit dem monatliche kündbaren Streamingdienst Sky Ticket



Unterföhring, 16. April 2019 - An Ostern bietet Sky auch dieses Jahr wieder das beste Programm für die ganze Familie! Der Pop-up Sender "Sky Cinema Animation HD" präsentiert elf Tage lang mit 30 Filmen top Unterhaltung rund um die Uhr. Der Hit "Hotel Transsilvanien 3" läuft am Ostersonntag, 21. April, als exklusive deutsche TV-Premiere. Und auch auf die Minions in "Ich - Einfach Unverbesserlich" und "Ich - Einfach Unverbesserlich 2" und auf "The Lego Ninjago Movie" dürfen sich große und kleine Animations-Fans freuen.



Skurrile Figuren und wunderbar lustige Slapstick-Einlagen: Die Animationsreihe "Hotel Transsilvanien" geht in die dritte Runde! Wieder schicken Regisseur Genndy Tartakovsky und Drehbuchautor Michael McCullers ihre liebenswerten Kreaturen in ein witziges Abenteuer. Weil er mal eine Auszeit von seinem Monster-Resort Hotel Transsilvanien braucht, bucht Graf Dracula für sich und seine Lieben eine Kreuzfahrtreise. Dort verliebt er sich Hals über Kopf in eine Menschen-Frau. Die entpuppt sich leider als Großenkelin seines Erzfeindes Van Helsing. So wird der Urlaub für Dracula zur echten Herausforderung. "Hotel Transsilvanien 3" läuft am 21. April erstmals im deutschen Fernsehen auf "Sky Cinema Animation HD". Und auch der erste Teil der Hit-Reihe steht auf dem Programm: "Hotel Transsilvanien", der 2012 mit großem Monster-Spaß die deutschen Kino-Charts stürmte.



Viele weiter Trick-Hits zählen zum Line-up von "Sky Cinema Animation HD": Etwa "The Lego Ninjago Movie" mit den kultigen Lego-Figuren, die in ihren Filmen für pfiffige Animations-Action sorgen. Oder die beiden Kult-Hits "Ich - Einfach unverbesserlich" und "Ich - Einfach unverbesserlich 2", die die Minions berühmt gemacht haben. Neue Kinoerfolge wie "Happy Family", in dem eine Familie in Monster verwandelt wird, und der warmherzige "Ferdinand - Geht STIERisch ab!" gibt's ebenso auf "Sky Cinema Animation HD" wie bekannte Reihen. Etwa "Jagdfieber", "Jagdfieber 2" und "Jagdfieber 3" sowie "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" und "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2". Außerdem: "Antz", "Chihiros Reise ins Zauberland", "Ice Age 4 - Voll verschoben", "Die Abenteuer von Tim und Struppi" und "Emoji - Der Film".



"Sky Cinema Animation HD" läuft von 18. bis 28. April und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Family."Hotel Transsilvanien 3" gibt es auch in brillantem UHD. Mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket sind die meisten Animations-Hits ebenfalls abrufbar.



Die Highlights von "Sky Cinema Animation HD":



Donnerstag, 18. April:



18.55 Uhr: "Jagdfieber 2" 20.15 Uhr: "Jagdfieber 3"



Freitag, 19. April:



18.35 Uhr: "Ich - Einfach Unverbesserlich" 20.15 Uhr: "Ich - Einfach Unverbesserlich 2"



Samstag, 20. April:



18.40 Uhr: "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" 20.15 Uhr: "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2"



Sonntag, 21. April:



18.40 Uhr: "Hotel Transsilvanien" 20.15 Uhr: "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub"



Montag, 22. April:



18.50 Uhr: "Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper" 20.15 Uhr: "Ferdinand - Geht STIERisch ab!"



Dienstag, 23. April:



18.40 Uhr: "Tad Stones - Der verlorene Jäger des Schatzes" 20.15 Uhr: "Die Abenteuer von Tim und Struppi"



Mittwoch, 24. April:



19.00 Uhr: "Hubi, der Pinguin" 20.15 Uhr: "Ice Age 4 - Voll verschoben"



Donnerstag, 25. April:



18.30 Uhr: "My Little Pony: Der Film" 20.15 Uhr: "Ich - Einfach Unverbesserlich"



Freitag, 26. April:



18.35 Uhr: "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" 20.15 Uhr: "Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper"



Samstag, 27. April:



18.45 Uhr: "Bo und der Weihnachtsstern" 20.15 Uhr: "Happy Family"



Sonntag, 28. April:



18.30 Uhr: "The Lego Ninjago Movie" 20.15 Uhr: "Emoji - Der Film"



