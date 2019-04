Benjamin Wendt ist einer der beiden Gründer der Webseite verstehe-deine-finanzen.de, deren Name ja fast schon selbsterklärend ist. Sie will Entscheidungshilfen und Informationen zu Themen wie Aktien, Dividenden, ETF-Fonds, Immobilienfinanzierung, Altersvorsorge, Versicherungen, Zusatzeinkommen, Steuern sparen etc. vermitteln. Auf der Invest Stuttgart 2019 interviewte Finanztrends-Autor Bernd Heim den Experten.

An welche Zielgruppe richtet sich die Seite? Wer nimmt beispielsweise an einem Kongress ... (Finanztrends.TV)

Den vollständigen Artikel lesen ...