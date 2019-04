Wallisellen - NetApp (NASDAQ: NTAP), der Datenmanagementspezialist in der Hybrid Cloud, präsentiert NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 mit Unterstützung für Intel Optane DC Persistent Memory. Durch diese Kombination können Unternehmen effektiver mit ihren internen Daten arbeiten und ihren Kunden somit einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Das eigene Datenvolumen in messbare Geschäftserfolge zu transformieren ist die grösste Herausforderung, der sich Unternehmen im digitalen Zeitalter stellen müssen. Die für den Erfolg notwendigen Anwendungen mit enorm grossen Datensätzen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Deep Learning, Echtzeitanalysen und Internet of Things (IoT) stellen alle einen hohen Bedarf an Speicher und Performance. Mit dem vorgestellten, neuen Ansatz bietet NetApp seinen Kunden die Möglichkeit, Daten verzögerungsfrei sinnvoll einzusetzen, ohne die Architekturen eigener, unternehmenskritischer Anwendungen anpassen zu müssen. MAX Data gibt Nutzern damit alle Werkzeuge an die Hand, um die eigenen Datenbestände grossflächig zu erschliessen und in eine ganzheitliche Data-Fabric-Strategie zu integrieren - bis hin zur Anbindung an Applikationen und Server.

