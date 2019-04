Zürich (ots) - Der Berufsverband «pr suisse» übernimmt die

operative Führung des Schweizer Preises für

Unternehmenskommunikation. Gleichzeitig ist die Verleihung des

nächsten Swiss Award Corporate Communications auf 2020 festgesetzt

worden.



Der Award-Gründer Roland Bieri und der bisherige Projektleiter

Daniel Bieri ziehen sich nach 15 Jahren aus der operativen Leitung

des Awards zurück und übergeben die Führung dem Trägerverband. Der

Schweizerische Public Relations Verband SPRV («pr suisse») ist neu

alleiniger Besitzer der Markenrechte.



Unter der neuen Führung macht der nationale Award dieses Jahr eine

Pause und verlegt die nächste Durchführung mit der Award Night auf

2020. «pr suisse» wird zu gegebener Zeit über die Ausschreibung und

die Termine informieren. «Wir möchten mit diesem Schritt den Award

nachhaltig weiterentwickeln, den Qualitätsanspruch weiter pflegen und

uns noch besser in der Branche vernetzen», sagt «pr suisse»

Präsidentin Judith Lauber.



Unter dem Gründer-Duo Roland und Daniel Bieri hat sich der Award

in den letzten 15 Jahren zu einer bekannten Qualitätsmarke

entwickelt. Sie wird von einem breiten Kreis von Gönnern,

Ehrenamtlichen und Sponsoren aus der deutschen und französischen

Schweiz mitgetragen. «Ohne Herzblut und viele unbezahlte

Arbeitsstunden aller Beteiligten wäre das nicht zu schaffen gewesen»,

sagt Gründer Roland Bieri. «Das Engagement des IAM an der ZHAW

brachte zusätzliches Profil in der Fachdiskussion», ergänzt Daniel

Bieri.



Seit der Gründung des Awards konnte dessen unabhängige Fachjury

insgesamt 30 «Iron Communicator» vergeben. Dabei handelt es sich um

die höchste Auszeichnung für vernetzte und leistungsfähige

Unternehmenskommunikation. Zu den Preisträgern gehörten in den

letzten Jahren u.a. ABB/Serviceplan, die SBB, Die Post/Jung von Matt

oder die Stadt Winterthur.



Über «pr suisse» - Schweizerischer Public Relations Verband SPRV



Der Schweizerische Public Relations Verband («pr suisse») ist der

nationale Berufsverband der Kommunikations-/PR-Fachleute und zählt

rund 1'500 Mitglieder. Er umfasst als einzige Branchenorganisation

Vertreter von Agenturen, Unternehmen, Organisationen,

Bildungsinstituten und Verwaltung und ist der repräsentative

Interessenvertreter der Schweizer Kommunikations-/PR-Branche,

www.prsuisse.ch.



