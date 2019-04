Berlin (ots) - Europakandidaten der Alternative für Deutschland erläutern wichtige Eckpunkte für eine zukunftsfähige Europapolitik.



Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Max Otte und Beiträgen von Dr. Michael Adam, Prof. Dr. Gunnar Beck, Dr. Christoph Birghan, Dr. Nicolaus Fest, Dr. Maximilian Krah, Oberregierungsrat Joachim Kuhs, Dr. Sylvia Limmer, Prof. Dr. Jörg Meuthen, Dr. Rainer Rothfuß, Dr. Verena Wester, Oberstleutnant a.D. Bernhard Zimniok.



Die EU steht vor dem Abgrund: "Weiter so!" wäre das falsche Motto. Ohne die unkontrollierte Grenzöffnung 2015 wäre es 2016 nicht zum Brexit gekommen. Statt die Warnsignale zu verstehen, stolpert die EU in Richtung EU-Armee und bahnt die Mitgliedschaft von Türkei, Montenegro, Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Kosovo an. Was als schützendes Dach für ein friedliches Zusammenleben der europäischen Völker in Wohlstand begann, wird zum zentralistischen Moloch in Form eines übermächtigen Superstaats.



Das Buch "Europa. Zukunft sichern" (140 S., Pb., 9,90 EUR) erscheint am 23. April im Gerhard Hess Verlag.



