Der Taxi-Gigant Uber gab am Dienstag bekannt, dass er seinen Nahost-Rivalen Careem Networks FZ für 3,1 Mrd. US-Dollar kauft. Die Transaktion, die 1,4 Mrd. US-Dollar in bar und 1,7 Mrd. US-Dollar in Form von Wandelanleihen beinhaltet, muss noch von den Behörden genehmigt werden. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sie im ersten Quartal 2020 abgeschlossen wird. Der Kauf ist ein massiver Schritt für Uber, vor allem vor dem in Kürze geplanten Börsengang, nicht nur wegen des Preises der Übernahme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...