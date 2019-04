News aus der Sachwertbranche: Anleger des German Real Estate ETP erhalten in Kürze eine Zinsausschüttung, Wealthcap und ZBI schicken neue Beteiligungsangebote in die Platzierung und Primus Valor kauft weiter ein für den ICD 9.German Real Estate ETP: Anleger erhalten Ausschüttung in Höhe von drei ProzentIn Kürze erhalten Anleger des German Real Estate ETP eine Zinsausschüttung in Höhe von drei Prozent. Avisiert ist der 20. April, aufgrund der Osterfeiertage soll die Zahlung am nächsten Werktag erfolgen. Die Gesellschaft weist außerdem darauf hin, dass die Zinsausschüttung anders als bei Aktien, Fonds und Zertifikaten keine Auswirkungen auf den Kurs hat. "Die Zinsausschüttung und der Kurszuwachs ergeben zusammen eine Jahresrendite, die voraussichtlich über +6,60 Prozent liegen wird. Anleger erhalten bei Wiederanlage der Zinsausschüttung einen Rabatt von einem Prozent auf den regulären Ausgabekurs", heißt es in einer Vertriebsmitteilung. Die Immobilienanleihe investiert in deutsche Wohnimmobilien, wobei vor allem schnell wachsende und bei jungen Leuten besonders beliebte "Schwarmstädte" wie etwa Chemnitz, Magdeburg und Schwerin interessant sind. Das Papier mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro ist über die Börse München handelbar.

