In Dortmund laufen bereits die Vorbereitungen für die Intertabac 2019, der weltgrößten Fachmesse für Tabakwaren und Raucherbedarf, und die Intersupply. Interessierte Aussteller und Fachbesucher sollten sich den Termin vormerken: 20. bis 22. September. Fest steht bereits, dass die internationale Leitmesse auch 2019 in der Westfalenhalle stattfindet.Als Grund nennt der Veranstalter, die Messe Dortmund, die guten Erfahren aus dem Jahr 2018. Im September 2018 war die Veranstaltungsarena Westfalenhalle erstmals in das Messegeschehen integriert worden und hatte dem Themenbereich NGP (Next Generation ...

