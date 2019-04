Olten (ots) - Schon wieder ist der Schweizer Werkplatz das

sozialpolitische Überlaufbecken im europäischen Umfeld. Die

Eigentümerin Soprema und die Geschäftsleitung der Pavatex wollen sich

billig aus der Verantwortung stehlen. Man produziert lieber in

Frankreich, wo den Arbeitnehmenden im gleichen Falle mehrere

Jahreslöhne über einen Sozialplan zustehen.



Die Angestellten Schweiz wurden von verschiedenen ihrer von der

Kündigung betroffenen Mitglieder informiert. Am 14. April 2019 wurde

im Betrieb bekanntgegeben, dass der Eigentümer keine weiteren Mittel

in den Sozialplan einschiessen will.



Bereits am 7. Januar 2019 gab die Geschäftsleitung der Pavatex

zusammen mit dem Mutterhaus Soprema aus Frankreich die Schliessung

der Pavatex-Niederlassung in Cham bekannt. "Pavatex" ist in der

Schweiz und in den Nachbarländern ein Begriff für hochwertige

Dämmstoffe. Viele wissen gar nicht, dass das Schweizer Unternehmen

seit 1936 kontinuierlich hochwertige Materialien herstellt. Pavatex

ist auf dem Gebiet der Holzweichfaserdämmstoffe laut dem

Wirtschaftsmagazin Bilan Marktführer und verfügt in der Schweiz über

einen Marktanteil von über 50 Prozent. Ebenfalls Marktführer bei

Holzweichfaserdämmstoffen für die Gebäudehülle ist das Unternehmen in

Deutschland, Österreich, Italien sowie in Frankreich.



Das Problem ist, dass die Pavatex zwei Produktionswerke betreibt:

eines in Cham (ZG) und seit 2012 eines in Golbey (Frankreich).

Daneben gibt es Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Frankreich

und Grossbritannien sowie Beteiligungen an Gesellschaften in Italien

und Japan. In das Werk Golbey wurden noch 2012 über 60 Millionen

Franken investiert. Als erstes Schweizer Unternehmen überhaupt ist

Pavatex zudem Inhaber einer Umwelt-Produktdeklaration (EPD). 2016

wurde Pavatex von Soprema übernommen, einem französischen Unternehmen

der Baustoffindustrie.



Keine echten Verhandlungen



Wie bereits bei den Papierfabriken SAPPI/Biberist und

Borregard/Attisholz beobachtet, dauert die Anstandsfrist bei Fällen,

in denen ausländische Eigentümer Produktionsstätten in der Schweiz

übernehmen, wenige Jahre. Dann wird die Schweizer Produktion

geschlossen. Nur: Im Gegensatz zu den Papierfabriken, in denen ein

Sozialplan ausgehandelt wurde, der den Namen verdient, weigert sich

im vorliegenden Fall das Management, echte Verhandlungen aufzunehmen.

Bis jetzt wurde nur ein Billigsozialplan vorgelegt. Der Sozialplan

hält dem Vergleich mit der Papierbranche auch nicht im Ansatz stand.

Die Angestellten von Pavatex haben etwas Besseres verdient.

Zahlreiche langjährige Arbeitnehmer müssen sich neu orientieren.

Viele von Ihnen haben keinen Berufsabschluss und werden grosse

Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Viele haben lange Jahre

Schichtarbeit geleistet und ihre Gesundheit ruiniert. Es gibt

genügend Beispiele von Sozialplänen der Papierfabriken in der

unmittelbaren Umgebung, die fair sind.



Dass die Geschäftsleitung ohne Kompass agiert zeigt sich darin,

dass im letzten Jahr noch mehrfach grössere Investitionen getätigt

wurden. Eine angepasste Weiterführung des Betriebs wäre auf Grund der

grossen Marktdurchdringung sicher möglich.



Forderungen der Angestellten Schweiz



Die Angestellten Schweiz fordern eine Aufnahme von echten

Verhandlungen. Dabei muss der Personalverband beigezogen werden. Die

Angestellten Schweiz behalten sich vor, eine Betriebsversammlung

einzuberufen, an der eine Abstimmung über das weitere Vorgehen

durchgeführt wird.



