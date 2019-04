ROUNDUP: Lufthansa verprellt Anleger mit Quartalsverlust

FRANKFURT - Teures Kerosin und ein Preiskampf in Europa haben die Lufthansa zum Jahresstart überraschend tief in die roten Zahlen gelenkt. Dennoch will Finanzchef Ulrik Svensson an seiner Gewinnprognose für 2019 keine Abstriche machen. "Wir sehen für das kommende Quartal eine gute Buchungslage. Zugleich haben wir unser Wachstum deutlich reduziert", sagte der Manager bei der unerwarteten Vorlage der Eckdaten am Montagabend in Frankfurt. In den kommenden Monaten rechnet er wieder mit einem Anstieg der Ticketpreise.

ROUNDUP: Zalando überrascht zum Jahresauftakt positiv

BERLIN - Der Onlinehändler Zalando hat zum Jahresauftakt besser abgeschnitten als erwartet. Das Unternehmen rechnet für das erste Quartal mit einem bereinigten operativen Gewinn im einstelligen Millionenbereich, wie Zalando am späten Montagabend mitteilte. Analysten waren bislang laut einer vom Konzern zusammengestellten Schätzung im Schnitt von einem Verlust von 10 Millionen Euro ausgegangen. Im Vorjahr hatte Zalando mit 0,4 Millionen Euro gerade noch so die Gewinnschwelle erreicht. Die Aktie schnellte zu Handelsbeginn um acht Prozent nach oben.

5G-Mobilfunk-Auktion bei 5,3 Milliarden Euro - Ende absehbar

MAINZ - Die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen hat vier Wochen nach ihrem Start an Fahrt verloren. Nach der 200. Auktionsrunde summierten sich die Höchstgebote am Dienstagmorgen auf 5,32 Milliarden Euro, wie aus der Webseite der Bundesnetzagentur hervorgeht. Damit liegen die Erlöse für den Staat bereits deutlich höher als in den vorangegangenen großen Auktionen: 2010 waren es 5,08 Milliarden Euro und 2015 nur 4,39 Milliarden Euro. Mit dem Geld soll der Glasfaser-Ausbau auf dem Land gefördert werden. Externe Fachleute waren vor Auktionsbeginn von Einnahmen zwischen drei und fünf Milliarden Euro ausgegangen.

US-Konzern Johnson & Johnson profitiert vom Pharmageschäft

NEW BRUNSWICK - Negative Währungseffekte haben die Umsätze des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson im ersten Quartal belastet. Die Erlöse stagnierten bei 20 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in New Brunswick mitteilte. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze um 5,5 Prozent. Dabei verzeichnete Johnson & Johnson ein robustes Pharmageschäft, das vergleichbar um fast 8 Prozent zulegte. Das Wachstum im Geschäft mit verschreibungsfreien Produkten sowie medizintechnischen Geräten hinkte jedoch hinterher.

SHANGHAI: Daimler blickt 'vorsichtig optimistisch' auf Markt in China

SHANGHAI - Trotz der derzeitigen Flaute am chinesischen Automarkt blickt Mercedes mit Zuversicht auf das Geschäft in der Volksrepublik. Nach Wachstum im ersten Quartal rechne der Konzern auch für das Gesamtjahr mit Zuwächsen, sagte der angehende Daimler -Konzernchef Ola Källenius am Dienstag auf der Automesse in Shanghai. Man sei "vorsichtig optimistisch" gestimmt. Auch langfristig bleibe China ein Wachstumsmarkt. Mit steigendem Wohlstand könnten sich mehr und mehr Chinesen Autos im Luxus- und Premium-Segment leisten.

ROUNDUP: Großer Patentprozess von Apple und Qualcomm beginnt in Kalifornien

SAN DIEGO - Im festgefahrenen Patentstreit zwischen Apple und dem Chipkonzern Qualcomm hat ein möglicherweise entscheidender Prozess in Kalifornien begonnen. Zum Auftakt wurden am Montag in San Diego neun Geschworene ausgewählt, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Für beide Unternehmen geht es bei dem bereits seit zwei Jahren andauernden Konflikt um Milliarden. Durch das Verfahren könnte sich zudem ändern, wie viel Smartphone-Anbieter für Patente bezahlen.

Privatkunden bescheren Bank of America Rekordgewinn zum Jahresstart

CHARLOTTE - Gute Geschäfte mit Privatkunden haben der Bank of America im ersten Quartal einen Rekordgewinn verschafft. Unter dem Strich stand für das erste Quartal ein Überschuss von 7,3 Milliarden US-Dollar (knapp 6,5 Mrd Euro) und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Ein Gewinnanstieg im Privatkundengeschäft half der Bank, einen Einbruch im Handelsgeschäft abzufedern. Dabei schnitt das Institut besser ab als von Analysten erwartet.

ROUNDUP: Unicredit kommt mit Strafe für Iran-Deals billiger davon als gedacht

WASHINGTON/NEW YORK - Vorwürfe wegen Sanktionsverstößen kommen die italienische Großbank Unicredit und ihre deutsche Tochter Hypovereinsbank in den USA teuer zu stehen. Insgesamt habe der Finanzkonzern eine Zahlung von 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) akzeptiert, teilte das Finanzministerium am Montag mit. Allerdings hatte die Unicredit mit einer noch höheren Belastung gerechnet - und kann nun eine Rückstellung in Höhe von 300 Millionen Euro auflösen.

ROUNDUP/Landgericht: Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn wohl frühestens 2020

HANNOVER - Nach der Anklage gegen Ex-VW -Chef Martin Winterkorn im Abgas-Skandal ist ein Prozess wohl frühestens 2020 zu erwarten. "Die Klage ist eingegangen und wird jetzt gründlich geprüft", erklärte die zuständige Sprecherin des Landgerichts Braunschweig, Jessica Henrichs, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sollte es danach zu einem Prozess kommen, dann dürfte er angesichts der Fülle an zu prüfenden Dokumenten frühestens in einigen Monaten stattfinden. "Ob das noch in diesem Jahr passiert, das können wir aufgrund der vielen Akten nicht garantieren", sagte sie. Es sei eher unwahrscheinlich. Zuständig ist die 6. Wirtschaftsstrafkammer.

Weitere Meldungen

-SHANGHAI/ROUNDUP: Das Auto von morgen kommt aus China

-SHANGHAI/ROUNDUP: Deutsche Autobauer setzen auf schnelle Erholung in China

-Rio Tinto erwartet wegen Naturkatastrophen weniger Eisenerzlieferungen

-Gute Konsumstimmung beschert Edeka kräftiges Wachstum

-Morphosys-Antikörper wird in weiterer Indikation getestet - Meilensteinzahlung

-5G-Mobilfunk-Auktion bei 5,3 Milliarden Euro - Ende absehbar

-Burda Media macht mehr Gewinn - 'Erfreuliches Verlagsgeschäft'

-Clemens Höges rückt in die 'Spiegel'-Chefredaktion auf

-UnitedHealth rechnet nach starkem Jahresstart mit mehr Gewinn

-Großbank Santander kauft Zwangswandelanleihen zurück

-Gewinnmargen der Autokonzerne auf tiefstem Stand seit 2009

-Amazon-Beschäftigte bestreiken Ostergeschäft auch in Leipzig

-Baerbock: Kohlekraftwerke weitgehend entschädigungsfrei stilllegen

-Große Kreditnachfrage beschert Targobank kräftiges Wachstum

-Größter Ostsee-Windpark ist in Betrieb - Joint Venture mit Norwegen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba

AXC0218 2019-04-16/15:20