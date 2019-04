Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - April 16, 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC Pink: MXROF) (FSE: M1D1) (« MAX ou la Société ») est heureuse de présenter ses résultats d'analyse de surface réalisée dans le cadre du projet, d'une superficie de 1 757 km2, de la Société « Choco Gold and Platinum » situé à 100 km au sud-ouest de Medellin, en Colombie.

Le concentré de l'échantillon 001 a titré 340.84 g/t d'or et 111.03 g/t de platine et le concentré de l'échantillon 002 a titré 222.06 g/t d'or et 113.83 g/t de platine, les deux échantillons étaient situés dans la zone d'exploration de 1 000 km2 (voir la carte). Le détail de l'échantillonnage se trouve dans le tableau ci-dessous. Les autres résultats d'analyse seront rapportés à mesure qu'ils seront reçus.



Les chiffres de production des 8 districts: Upper San Juan, Condoto Flats, Condoto Big Flat, Bebedo, Liorento, Cajon, El Tamana & Bajo Tamana proviennent de R.J. Fletcher & Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration & production in Choco Province, Colombia . Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/3834/44109_2c667384e408c9a5_002full.jpg

« Les résultats d'analyse des échantillons 001 et 002 sont impressionnant et confirment la présence de quantité notable d'or et de platine sur notre projet Choco, » a déclaré Brett Matich, PDG et président de MAX. « Nous continuons d'améliorer nos procédures d'analyse pour assurer une récupération optimale des échantillons d'or fin. Nous sommes impatients de poursuivre notre programme d'exploration dans la zone d'exploration de 1 000 km2 et allons maintenant également étendre nos activités au nord.»

Les échantillons 001 et 002 ont été prélevés de la surface dans la même zone que le conglomérat de roches dures. L'or et le platine sont d'une nature plus grossière que l'or plus fin du conglomérat. Des tests sont en cours sur les échantillons de conglomérat, avec une procédure analytique axée sur la récupération optimale de l'or fin.

Les activités d'exploration de MAX continueront de cibler des zones d'enrichissement qui sont situées à l'extérieur de la zone d'exploration actuelle de 1 000 km2. L'échantillonnage des conglomérats et des dépôts de surface sous-jacents continuera de localiser les zones d'enrichissement en or au sein des conglomérats. De plus, la Société continue d'examiner et d'explorer d'autres zones avec le projet Choco Gold et Platinum d'une superficie de 1 757 km2.

Échantillon Concentré Résidus Qualité Partielle * Nombre Poids (g) Poids (g) Au (gpt) Pt (gpt) Poids (g) Au (gpt) Pt (gpt) Au (gpt) Pt (gpt) 001 26,800 57.99 340.84 111.03 26,742 Aucun résultat analyse Aucun résultat analyse 0.74 0.24 002 22,800 39.39 222.06 113.83 22,760.61 Aucun résultat analyse Aucun résultat analyse 0.38 0.20

* La qualité de l'échantillon est partielle car la teneur en or et en platine des résidus n'a pas été déterminée

Méthodologie des Analyses

MAX continue de travailler avec le CIMEX, l'institut des minéraux de la faculté des mines de Medellin, de l'Université nationale de Colombie à Medellin. Le CIMEX est indépendant de Max et effectue tous les traitements et tests d'analyse des échantillons. Les échantillons de surface sont livres au CIMEX. Chaque échantillon est pané en concentré par le spécialiste de MAX sous la supervision directe du personnel du CIMEX. La totalité de l'échantillon est d'abord pesé, puis pané. Le concentré obtenu est photographié, séché, pesé puis analysé au CIMEX.

La totalité du concentré est immergé dans de l'aqua regia pendant 48 heures pour dissoudre l'or et le platine. Le lixiviat est ensuite analysé sur un spectromètre de masse à absorption atomique pour l'or et le platine. Les résidus du concentré provenant du processus de lixiviation sont entièrement analysés par pyroanalyse, le bouton obtenu étant dissous par de l'aqua regia et analysé sur le spectromètre de masse à absorption atomique pour l'or et le platine. Les valeurs finales en or et en platine des concentrés sont calculées à l'aide des valeurs de lixiviat et de pyroanalyse. Le CIMEX est en cours d'examen pour recevoir sa certification ISO.

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers en dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place des infrastructures d'exploration importante et obtenu le soutien de la communauté locale pour le projet de Choco Gold and Platinum, situé à 100 km au sud de Medellin, couvre le monde de la production d'or de 1,5M oz et de 1,0M oz de platine. Le second projet de la Société, le Gachala Copper, situé à 60 km à l'est de Bogota. La société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration.

Source: R.J. Fletcher and Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.)

MAX prévient les investisseurs qu'il n'a pas encore vérifié les informations historiques.

Pour plus d'informations visiter: https://www.maxresource.com/

Pour plus d'informations contacter:

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Pour question en français Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Tim Henneberry, PGeo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la société.

Aucune bourse ni aucune autorité en matière de valeurs mobilières n'a examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué. À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. y compris, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation de UXD décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/44109