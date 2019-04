Das Pariser Wahrzeichen Notre-Dame ist in Teilen abgebrannt, ideeller und wirtschaftlicher Schaden sind immens. Nun werden Fragen laut. Wer hat den Brand verursacht? Wäre so etwas in Deutschland auch möglich? Wer muss zahlen?

Am Tag nach dem verheerenden Feuer im Pariser Wahrzeichen Notre-Dame beginnt die Suche nach den Ursachen. Ein Anschlag wird inzwischen ausgeschlossen, stattdessen gehen die Behörden von einem Unfall bei Bauarbeiten aus. Das wirft Fragen auf: Kann ein einfaches Missgeschick eines Bauarbeiters zu einer solchen Katastrophe führen? Wäre das auch in Deutschland möglich? Und wer muss am Ende für den Schaden aufkommen?

Schon jetzt melden sich Spendenbereite aus der ganzen Welt, die den Wiederaufbau des Wahrzeichens ermöglichen wollen. An vorderster Front stehen zwei Großspender bereit: Die Familie des französischen Unternehmers und Milliardärs Bernard Arnault kündigte über dessen Luxusgüter-Konzern LVMH an, sich mit 200 Millionen Euro an der Rekonstruktion beteiligen zu wollen. Zuvor hatte die französische Milliardärsfamilie Pinault 100 Millionen Euro versprochen.

Frankreichs Präsident Emanuel Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und etliche andere Politiker riefen die Bevölkerung dazu auf, den Wiederaufbau der Kathedrale zu unterstützen. "Es ist nicht nur ein großes Bauwerk, es ist ein großes europäisches Wahrzeichen, Wahrzeichen europäischer Kultur und ein wichtiges Dokument europäischer Geschichte", erklärte Steinmeier.

Noch ist nicht absehbar, wie hoch der Schaden sein wird. Auch wer für ihn aufkommen muss oder ob die französische ...

