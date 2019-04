Das Vermittlungsportal "Stromauskunft" hat die Strompreise in 6400 deutschen Städten ausgewertet. In Thüringen ist Strom tendenziell am teuersten, in Bremen am günstigsten. Zahlen des BDEW zeigen allerdings, dass unter Berücksichtigung der Inflationsrate die Preise auf dem gleichen Niveau wie 2013 liegen.Nirgendwo in Deutschland ist der Strom so günstig wie im westfälischen Lippstadt: Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr zahlt für die Energie 444 Euro weniger als ein vergleichbarer Haushalt in Hersbruck bei Nürnberg, wo der Strom so teuer ist wie nirgendwo sonst ...

