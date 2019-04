Investments in das Edelmetall sind ein Massenphänomen - Deutsche halten fünf Prozent der weltweiten Goldreserven. Doch die Rendite lässt zu wünschen übrig.

Trotz seit Jahren stagnierender Preise kaufen die Deutschen immer mehr Gold. Derzeit halten sie im Schnitt 4925 Tonnen in Münzen und Barren, wie aus einer Studie der Steinbeis-Hochschule in Berlin im Auftrag der Reisebank hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Das ist ein Plus von 220 Tonnen im Vergleich zur Vorgänger-Studie aus dem Jahr 2016. Dazu kommen noch einmal knapp 4000 Tonnen in Form von Goldschmuck.

Bei einem Preis von aktuell 1136 Euro pro Feinunze hat der Goldschatz der deutschen Privathaushalte einen Gesamtwert von 325 Milliarden Euro. Sie halten damit rund fünf Prozent der weltweiten Goldreserven. Zusammen mit den Beständen der Bundesbank, nach den USA die Notenbank mit den zweitgrößten Goldreserven weltweit, steht Deutschland für 6,5 Prozent des weltweiten Goldes.

Studienautor Jens Kleine vom Steinbeis Research Center for Financial Services sagt: "Im europäischen Vergleich haben die Deutschen beim Goldbesitz eine führende Position inne." Kein europäisches Land hortet größere Mengen des Edelmetalls. Allerdings sei der Pro-Kopf-Besitz in Italien etwas stärker ausgeprägt.

Für die repräsentative Studie hat die Steinbeis-Hochschule 2000 Teilnehmer befragt und die Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung über 18 Jahre hochgerechnet. Die Zahlen etwa zu den Käufen von Münzen und Barren decken sich jedoch weitgehend mit Daten, die beispielsweise ...

