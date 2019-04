Yealink, der weltweit führende Hersteller von SIP-Tischtelefonen, gibt Einblicke in seine Erfolgsgeschichte, Investitionen in F&E und seinen Beitrag zum IP-Telefoniemarkt



Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Yealinks internationale Roadshow feierte am 9. April 2019 in Berlin (Deutschland) ihren grandiosen Auftakt. Viele potenzielle Kunden waren angereist, sogar aus Städten wie Dortmund (Deutschland). Yealink lieferte Einblicke in seinen vergangenen Geschäftserfolg und sein rapides Wachstum in den zurückliegenden Jahren, gestützt auf den enormen Erfolg seiner Telefonserie T4. Darüber hinaus erläuterte Yealink seine Zukunftspläne für F&E-Investitionen und präsentierte die besonderen Leistungsmerkmale seiner neuesten Geschäftstelefonserie T5.



Das begeisterte Publikum zeigte während der gesamten Show reges Interesse, insbesondere während der Fragerunde.



Mit einem durchschnittlichen zweistelligen Wachstum des Jahresumsatzes in den letzten 5 Jahren und mehr als 20 Millionen verkauften IP-Kommunikationsprodukten in über 140 Ländern ist Yealink ohne Zweifel auf Erfolgskurs. Ungefähr jeder 500ste Bewohner der Erde benutzt ein Produkt von Yealink. In seiner Rede machte Leo Huang, VP of Sales, das Motto für den Geschäftserfolg verantwortlich.



"Als Unternehmen mit Fokus auf Produkte und Technologie hießt das Motto von Yealink seit seiner Gründung im Jahr 2001 'The Spirit of Craftsmanship'. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Partner und streben unentwegt nach beiderseitigem Erfolg. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind spezielle auf die Bedürfnisse unserer Partner zugeschnitten."



Gestützt auf 18 Jahre Markterfahrung und enormen Geschäftserfolg untermauert Yealink seine Verpflichtung, kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu investieren.



Ein weiteres Highlight der Roadshow legt Yealink auf seine jüngsten Produkt-Upgrades. Mit diesen Upgrades in verschiedenen Preislagen werden den wachsenden Ansprüchen des IP-Telefoniemarkts Rechnung getragen.



Die Besucher der Roadshow können sich auf eine Live-Demo von Yealinks brandneuer Geschäftstelefonserie T5 freuen. Damit präsentiert Yealink sein fortschrittlichstes IP-Tischtelefon aller Zeiten. Die T5-Serie glänzt durch Spitzentechnologie und liefert ein nahtloses, personalisiertes Kollaborationserlebnis für Unternehmen jeder Größe; sie definiert den neuen Standard für den Bürobetrieb.



Während der Roadshow können sich die Besucher über Yealinks viele anderen Produkte und Dienstleistungen informieren, darunter:



- Device Management Portal für Enterprise-Administratoren - DECT IP-Telefonserie - Device-as-a-Service-Programm (nur USA) - Demo Flight Case-Programm (für Yealinks Partner)



Travis Zhang, Technical Manager bei Yealink, sagte: "Wir sind begeistert darüber, mit unserer Roadshow Europa, Nordamerika und Australien zu besuchen. Bei jedem sorgfältig geplanten Event soll das Publikum umfassend darüber informiert werden, wie Yealinks Produkte und Lösungen ein Komplettpaket für die einheitliche Kommunikation bereitstellen und damit eine einfache Kollaboration und höhere Produktivität ermöglichen."



Informationen zu Yealink Inc.



Yealink (Aktiencode: 300628) wurde 2001 gegründet und ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen zur Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit, der Videokonferenzdienste für Unternehmen weltweit anbietet. Dabei konzentriert sich Yealink auf Forschung und Entwicklung und setzt auch auf Innovation und Kreativität. Mit seinen herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud-Computing, Audio-, Video- und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine Lösung mit breitem Funktionsumfang für die Zusammenarbeit durch Audio- und Videokonferenzen entwickelt, indem es seine Cloud-Services mit einer Reihe von Endpunktprodukten kombiniert. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, darunter die USA, Großbritannien und Australien, hat Yealink den größten globalen Marktanteil bei SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018). Weitere Informationen finden Sie unter: www.yealink.com



