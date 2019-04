Am Dienstag teilte Mutares mit: Der Geschäftsbericht 2018 ist da! Zudem wurde der Dividendenvorschlag von 1,00 Euro pro Aktie (genau wie im Vorjahr) bestätigt. Darüber soll auf der kommenden Hauptversammlung am 23. Mai abgestimmt werden. Doch hier zu den Eckdaten aus dem Geschäftsbericht. Demnach ist der Umsatz 2018 auf 865,1 Mio. Euro geschrumpft (2017: 899,7 Mio. Euro). Das Ergebnis pro Aktie wird für 2018 mit 0,96 Euro angegeben - was erheblich unter dem Wert von 2017 (2,85 Euro) liegt. Mit ... (Peter Niedermeyer)

