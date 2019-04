Hamburg (ots) - Der Kurzfilm "Kippa", ein Projekt der NDR Fernsehfilmredaktion und der Hamburg Media School, erhält den Medienpreis CIVIS YOUNG C. der Civis Medienstiftung. Der funk-Beitrag "WUMMS: Monsters of Kreisklasse: Religionen" - von NDR, Radio Bremen und WDR für das junge Angebot von ARD und ZDF produziert - erhält den Preis CIVIS DIGITAL SPECIAL FUSSBALL UND INTEGRATION.



NDR Intendant Lutz Marmor: "'Kippa' beleuchtet eindringlich den wachsenden Antisemitismus in Westeuropa und überzeugt durch seine beeindruckende Bildsprache. Eine gelungene Kooperation mit der Hamburg Media School. Das Team von "WUMMS" blickt mit wunderbarem Humor respektlos und satirisch auf die wichtigste Nebensache der Welt - den Fußball. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner."



"Ein brisantes Thema, hochaktuell - filmisch und schauspielerisch herausragend", urteilt die Jury über den Film "Kippa" von Autor Lucas Nathrath. "Dem Film ist ein breites Publikum zu wünschen." Er erzählt - basierend auf einem wahren Fall - die Geschichte des 15-jährigen Oskar, der brutal drangsaliert wird, nachdem seine Mitschüler erfahren, dass er jüdisch ist. Während der Schulleiter die Appelle seiner Eltern ignoriert, sucht Oskar eigene Wege, mit den Demütigungen umzugehen und zu seiner Identität zu stehen. Die Redaktion im NDR haben Christian Granderath und Sabine Holtgreve. Prof. Richard Reitinger betreute das Projekt auf Seiten der Hamburg Media School.



"Monsters of Kreisklasse" ist eine Animations-Serie innerhalb von "WUMMS - Die Sportsatire", die unter Federführung des NDR mit Radio Bremen und dem WDR für funk produziert wird. Sie wird von HD Entertainment und den beiden Autoren Dennis Kaupp und Jesko Friedrich realisiert. In der prämierten Folge "Religionen" treffen die immer wieder erfolglosen Amateur-Fußballer von "Borussia Hodenhagen" auf Religionen, die eine Mannschaft bilden. "Spielerisch werden die Weltreligionen im Kontext des Fußballs mit klugem Wortwitz bedacht. Für mehr Leichtigkeit und Toleranz - ohne die Würde zu verlieren", urteil die Jury. Die Redaktion im NDR hat Dominique Ziesemer. "WUMMS" wird gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.



