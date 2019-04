Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati hat unter den aktuellen Unparteiischen eine breite Ablehnung gegen den zur vergangenen Saison eingeführten Videoassistenten (VAR ausgemacht. "Die Schiedsrichter sind eigentlich komplett gegen den Videobeweis. Früher war man eine eigene Persönlichkeit und hat entschieden, jetzt wird aus dem Darkroom im Kölner Keller entschieden, das mögen sie nicht", sagte der 48-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Ohnehin seien Animositäten unter den Schiedsrichtern ein unterschätztes Problem in der Debatte. "Dazu kommt dann auch noch, dass der VAR und der Hauptschiedsrichter vielleicht gar nicht gut miteinander können, sowas wissen die Funktionäre natürlich nicht. Unter Schiedsrichtern gibt es viele Feindschaften. Unsere vermeintlich Besten, Felix Brych und Felix Zwayer, sind ein Beispiel", sagte Rafati.



Rafati geht zudem mit dem vor zwei Wochen zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel wegen der anhaltenden Probleme mit dem Videoassistenten hart ins Gericht. "Da war mit Grindel einer in den vergangenen Jahren im Amt, der keine Ahnung vom Fußball hat. Er war fachfremd und ein Fremdkörper im Fußball. Und so jemand entscheidet dann über Dinge, wie die Suspendierung von Wolfgang Stark als Videoschiedsrichter. Das ist unmöglich."



