Uber ist der Marktführer der westlichen Welt bei Taxi-Apps und Carsharing. Auf Uber kann jeder mittels Smartphone sein Ziel eingeben und bekommt dann einen Preis und Dauer angeboten und kann das digital komplett abwickeln. Uber erhält dafür eine Buchungsprovision. Uber ist die letzten Jahre extrem stark gewachsen und musste auch nach einem ruinösen Preiswettbewerb mit Konkurrenten in China fusionieren, ist aber nun auch an Didi, Yandex und Grab beteiligt. Der Markt von Mobilitätsleistungen ist zwar sehr groß, aber erst durch das Autonome Fahren kann es wohl so profitabel werden. Hier werden aber die Karten nochmals neu gemischt. Ab wann man ...

