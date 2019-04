Der Fahrdienst Uber erschließt sich nach und nach die deutschen Städte, sehr zum Missfallen der Taxifahrer. Zwei Uber-Fahrer aus Düsseldorf erzählen, wie hart der Konkurrenzkampf auf der Straße ausgetragen wird.

Er hat stets ein ungutes Gefühl, wenn er in den Flughafen einbiegt. "Nur Ärger gibt es mit diesen Taxifahrern. Sie hupen, blockieren den Weg und schreien provozierend, ob wir nicht Autofahren können." Aufgebracht erzählt Ertan, wie sehr ihn die Situation mit den Taxifahrern beschäftigt. Ertan ist Angestellter einer Mietwagenfirma, Mitte fünfzig und seit zwei Monaten Fahrer für Uber. Davor war er in Emmerich an der niederländischen Grenze Taxifahrer.

Ertan erzählt über die Einschüchterungen, die er immer häufiger von Taxifahrern erfährt. Für die Taxifahrer sind die ungeliebten Konkurrenten leicht zu erkennen, weil allen bekannt ist, dass die Uber-Fahrer von den Mietwagenfirmen ein bestimmtes Toyota-Modell erhalten.

Taxifahrer wehren sich weltweit gegen Uber

Rund um den Globus werden Fahrer des amerikanischen Unternehmens von Taxifahrern angefeindet. In Städten wie Istanbul wurden Uber-Fahrer auf der Straße angegriffen und in Hinterhalte geführt. Die Taxifahrer kritisierten, dass Uber-Fahrer die hohen Gebühren umgehen könnten. Seit Mitte letzten Jahres ist deswegen der US-Fahrdienst in der ganzen Türkei verboten.

So schlimm wie in Istanbul ist es in Düsseldorf nicht. Von tätlichen Angriffen weiß Xerdan nichts, er ist ebenfalls Uber-Fahrer in der Landeshauptstadt. Doch mit Beschimpfungen muss auch er immer wieder umgehen. Er habe erst gerade Freunde an den Bahnhof gefahren, nicht als Uber-Fahrer, sondern als Privatperson. Die Taxifahrer hätten sogleich Fotos gemacht und ihm zugerufen, dass er dort nicht parken dürfe. Wieso man ihn erkannt hat? Auch er fährt einen Toyota. Ein anderes Mal hätte er jemanden von der Düsseldorfer Messe abgeholt, ein Taxifahrer wäre fast in ihn reingefahren. Xerdan zeigt auf den Kratzer im Fenster. Dass sei ihm letzte Woche passiert und garantiert kein Zufall. Autos von Freunden, welche ebenfalls Uber-Fahrer sind, seien regelmäßig zerkratzt. Fast schon belustigt meint er: "Privatleute mit Toyotas müssen sich in Acht nehmen, sonst werden ihre Autos auch noch zerkratzt."

In Deutschland könnte der Fahrdienstmarkt liberalisiert werden

Letzte Woche gab es in ganz Deutschland Demonstrationen von Taxifahrern gegen die Liberalisierung des Fahrdienstmarktes. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant, dass wesentliche Auflagen für neue Mobilitätsdienstleister ...

