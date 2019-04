Berlin - Mit insgesamt drei Millionen Euro hat sich Ringier Digital Ventures zusammen mit MGO Digital Ventures und caparuca sowie den bestehenden Investmentpartnern Egora Holding, IBB Bet. und High-Tech Gründerfonds (HTGF), an einer Finanzierungsrunde des Berliner Musiktechnologie-Startup Skoove beteiligt.

Ein von Einkommen und Schulbildung unabhängiger Zugang zu einer musischen Ausbildung ist die Idee, die Skoove(Skoove.com), einer 2014 gestarteten Klavier-eLearning-Plattform, zugrunde liegt. Angeleitet durch eine App, die es in einer iOS oder Browser Version gibt, können interessierte Lernende jeden Alters ihre Fähigkeiten am Klavier oder Keyboard weiterentwickeln und sich darüber hinaus musiktheoretisches Wissen sowie Kompositions- und Improvisationsgrundlagen aneignen. Bisher haben Lernwillige aus weltweit 211 Ländern über 1.000.000 Lektionen über die eLearning-Plattform Skoove gespielt.

Ausgefeilte Lernmethodik

«Wir freuen uns mit Skoove in ein führendes Unternehmen im boomenden E-Learning Segment zu investieren. Skoove hat uns mit seiner letztjährigen Wachstumsdynamik von mehr als 300 Prozent im Umsatz und seiner internationalen Aufstellung überzeugt. Die USA sind derzeit ihr grösster Markt. Was Babbel für das Lernen von Sprache ist, soll Skoove für das Lernen eines Instrumentes werden», so Benjamin Solenthaler, Investment Manager, Ringier Digital Ventures.

Die ausgefeilte Lernmethodik von Skoove verbindet das theoretische Lernen mit dem

