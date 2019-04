Brügg (ots) -

- Andienung von total 92.47% der Namenaktien der Biella-Neher

Holding AG (Biella).

- Zustandekommen des öffentlichen Kaufangebots der EXACOMPTA SAS

(Exacompta), wobei der Vollzug desselben unter Vorbehalt der

Erfüllung sämtlicher weiteren Bedingungen steht.

- Nachfrist für die Andienung läuft vom 17. April 2019 bis 8. Mai

2019, 16:00 Uhr MESZ.

- Annahme der Anträge des Verwaltungsrats anlässlich der

Generalversammlung der Biella vom 16. April 2019.



Mit Medienmitteilung vom 14. März 2019 haben Exacompta und Biella

gemeinsam bekannt, dass die beiden Unternehmen eine

Transaktionsvereinbarung unterzeichnet haben, gemäss welcher

Exacompta ein öffentliches Kaufangebot für alle ausstehenden und sich

im Publikum befindenden Namenaktien von Biella zu einem Preis von CHF

4'607.- in bar pro Aktie unterbreitet hat.



Die Angebotsfrist ist am 12. April 2019 abgelaufen. Bis zum Ablauf

der Angebotsfrist sind der Exacompta 39.78% der sich im Publikum

befindenden Aktien der Biella angedient worden. Zusammen mit den

Aktien der Ankeraktionäre, i.e. EGS Beteiligungen AG, nebag ag und

Neher Holding AG (insgesamt 52.69% der Biella Aktien), welche mit der

Exacompta einen bedingten Aktienkaufvertrag unterzeichnet haben,

ergibt dies eine totale Annahmequote von 92.47%. Damit ist die

Angebotsbedingung (a) gemäss Ziffer A.5.a) des Angebotsprospekts

(Mindestannahmequote) erfüllt, das Angebot somit zustande gekommen.

Der Vollzug des Angebots ist weiterhin abhängig von der Erfüllung

sämtlicher anderen Angebotsbedingungen - oder dem Verzicht darauf

seitens Exacompta.



Aufgrund des Zustandekommens beginnt am 17. April 2019 die

Nachfrist gemäss Ziffer A.4 des Angebotsprospekts, innerhalb welcher

die Aktionäre und Aktionärinnen von Biella, die ihre Aktien bis anhin

nicht angedient haben, noch andienen können. Die Nachfrist endet am

8. Mai 2019, 16:00 Uhr MESZ.



Exacompta zeigt sich zufrieden mit dem Zwischenresultat und bleibt

zuversichtlich, dass weitere Aktionäre von Biella die Vorteile einer

Annahme des Angebots erkennen und demzufolge während der Nachfrist

ihre Biella-Aktien in das öffentliche Kaufangebot andienen werden.

Der Verwaltungsrat von Biella unterstützt das öffentliche Kaufangebot

von Exacompta weiterhin und empfiehlt den Aktionären und

Aktionärinnen, ihre Biella Aktien innerhalb der Nachfrist anzudienen.



Am 16. April 2019 fand die 119. Generalversammlung der Biella am

Sitz der Gesellschaft in Brügg/Biel statt. Alle Traktanden, auch

jene, welche Bedingung des Angebots von Exacompta bilden, wurden im

Sinne der Anträge des Verwaltungsrates gutgeheissen.



Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zu Biella und

zu Exacompta finden Sie auf den Webseiten www.biellagroup.com und

www.biellagroup.com/uebernahmeangebot sowie

www.exacomptaclairefontaine.com.



Disclaimer



Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu

Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche

Kaufangebot in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden

Aktien der Biella-Neher Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und

auf Basis des veröffentlichten Angebotsprospekts. Eine Entscheidung

hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der

Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen.



Diese Medienmitteilung bzw. die in dieser Medienmitteilung

enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw.

Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und

stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesem Land dar.



Originaltext: Biella-Neher Holding AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009307

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009307.rss2



Kontakt:

Biella-Neher Holding AG

Frau Brigitte Noll

Assistentin der Gruppenleitung

Telefon: +41 32 366 34 04

presse@biella.ch



CEO:

Herr Marco Arrigoni



Präsident des Verwaltungsrats:

Herr Rolf U. Sutter



EXACOMPTA SAS

Herr Charles Nusse

Geschäftsleitung

Telefon: +33 1 40 40 44 44

charles.nusse@exacompta.com