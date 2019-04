Feuerwehren aus aller Welt nutzen Drehleitern aus deutscher Produktion. Auch die Pariser Wehr löschte Notre Dame mit Spezialfahrzeugen aus Deutschland.

Wer die dramatischen Bilder der brennenden Kirche Notre Dame in Paris gesehen hat, weiß: In den lodernden Dachstuhl noch Feuerwehrleute zum Löschen hineinzuschicken, wäre ein Höllenkommando geworden. Bei Bränden wie jenem von Paris bleibt den Einsatzkräften deshalb nicht viel mehr, als der Löschangriff von außen - über sogenannte Hubrettungsgeräte, also Drehleiter- oder Teleskopmast-Fahrzeuge. Nicht nur im Fall von Paris gilt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzen die Wehren dabei Technik aus deutscher Produktion. Denn speziell den Weltmarkt für Drehleitern dominieren zwei Hersteller aus Deutschland.

Die meistverkaufte Kategorie dieser Fahrzeuge - nicht nur im deutschsprachigen Raum sondern auch im europäischen Ausland - sind Leitern mit einer Länge von 30 Metern und einer Arbeitshöhe von gut 20 Metern, die bis zum achten oder neunten Stockwerk reichen. Die Differenz ergibt sich aus der Neigung der Leiter/des Mastes. Laut deutscher Bauordnung (aber auch vielfach im Ausland) sind bei Häusern größerer Höhe alternative Rettungswege zum Haupttreppenhaus sowie gegebenenfalls weitere vorinstallierte Löschsysteme vorgeschrieben. Daher brauchen die Wehren im Normalfall keine längeren Leitern und höheren Hubmasten, um Menschen zu retten oder Brände zu löschen. Je nach Ausstattung kosten Fahrzeuge der 30-Meter-Klasse zwischen 400.000 und 800.000 Euro pro Stück.

Auch die Pariser Feuerwehr setzt durchweg auf Drehleitern der 30-Meter-Klasse. Das liegt auch daran, dass Fahrzeuge die größere Arbeitshöhen erreichen, zugleich auch deutlich ausladender, schwerer und schlechter zu manövrieren sind. Das macht gerade in engen Innenstadtstraßen die Anfahrt zu manchem Einsatzort schwierig bis unmöglich, weshalb die Retter zumeist auf wendigere Fahrzeuge setzen. Im Fall von Notre Dame ist das Kirchenschiff rund 35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...