Fast 35 % Kursgewinn hat die Commerzbank seit Jahresbeginn bereits erreicht, der Sektor zeigt sich am Dienstag weiter von der starken Seite und schiebt damit auch die Commerzbank Aktie an. Der Aktienkurs ist am Widerstand angekommen und hat inzwischen auch die 200-Tagelinie überschritten.

HV-Einladungen sind raus!

Die Commerzbank lädt auch dieses Jahr wieder zur Aktionärsversammlung ein. Am 22. Mai treffen sich die Aktionäre in Wiesbaden und stimmen über die Tagesordnung ab. Gibt es ... (Johannes Weber)

