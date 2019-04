Netflix hat am Dienstagabend seine Bilanz für das vergangene Quartal offengelegt und die Erwartungen übertroffen.Der Streamingriese Netflix hat seine Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,76 US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel ein Gewinn je Aktie von 0,64 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten mit einem EPS in Höhe von 0,57 US-Dollar ...

