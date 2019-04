Freiburg (ots) - Diese Bilder werden sehr lange nicht vergessen sein. Notre-Dame in Flammen - das trifft nicht nur Christen ins Mark. Der Schock über den Verlust kommt langsam und sitzt tief. [...] Frankreichs Präsident will die zerstörerische Kraft des Feuers positiv wenden. Im Unglück soll die hadernde Republik zusammenfinden, sich hinter dem Wiederaufbau von Notre-Dame sammeln. Kann das gelingen ausgerechnet im streng laizistischen Frankreich? Es ist jedenfalls einen Versuch wert. Langfassung unter http://mehr.bz/bof8483



