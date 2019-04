Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -



Auf einer Fläche von 1,18 Millionen Quadratmetern werden bei der diesjährigen Messe 30 % mehr aktualisierte Produkte präsentiert, die einzigartige Innovationen und neue Möglichkeiten für globale Unternehmen aufzeigen. Unternehmen aus Ländern entlang der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI) präsentieren ihre neuesten Produkte im internationalen Pavillon.



"Die Kanton-Messe begrüßt weitere Unternehmen mit Schutz des geistigen Eigentums, Eigenmarken und Marketingkapazitäten, die Hightech- und Wertschöpfungsprodukte präsentieren", erklärte Xu Bing, Sprecher der Kantonsmesse und stellvertretender Generaldirektor des China Foreign Trade Centre.



Um globales Ein- und Verkaufen zu ermöglichen, hat die Messe Innovationen im Bereich der Werbung voranzutreiben, KI-Technologie und Big Data genutzt und globale Marketing-Aktionen mit Schwerpunkt auf Social Media und Suchmaschinen gestartet. In der Zwischenzeit veranstaltet die Kanton-Messe, den neuesten handelspolitischen und politischen Trends folgend, mehr als 20 Foren sowie 50 Produktdemonstrationen und Business Matching-Seminare. Zu den Highlights zählen:



- Das internationale Marktforum 2019 der Kanton-Messe mit dem Schwerpunkt auf der Förderung strategischer Partner Chinas und Russlands anlässlich des 70. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Nationen fördert die Konsolidierung der chinesisch-russischen Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit. - Im Rahmen des globalen Kooperationsnetzwerks für den internationalen Pavillon zeigt die Möglichkeiten auf, die die Kanton-Messe der Greater Bay Area als Handelsplattform bietet, und fördert Geschäftsbeteiligung und Ressourcenaustausch zwischen nationalen und internationalen Unternehmen.



Die Initiativen der Kanton-Messe zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung umfassen auch Armutsbekämpfung für inländische Unternehmen. Mehr als 700 Unternehmen aus weniger entwickelten Gebieten erhielten freie Ausstellungsflächen und wurden in thematische Werbeveranstaltungen einbezogen, um lokale Besonderheiten auf dem internationalen Markt vorzustellen und neue Marktoptionen für globale Käufer zu schaffen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx



Informationen zu Kanton-Messe



Die chinesische Import- und Exportmesse, auch bekannt als die Kanton-Messe, findet jedes Jahr im Frühjahr und Herbst in Guangzhou statt. Die 1957 gegründete Messe hat sich zu einer umfassenden Ausstellung mit der traditionsreichsten Geschichte, dem höchsten Niveau, dem größten Angebot und der höchsten Anzahl von Produkten sowie der breitesten Verteilung der Käuferherkunft und dem höchsten Geschäftsumsatz in China entwickelt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/872376/CANTONFAIR_125_CONFERENCE.jpg



OTS: The Canton Fair newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106727.rss2



Pressekontakt: Hr. Chloe Cai +86-20-8913 8622 caiyiyi@cantonfair.org.cn