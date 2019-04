Der weltweit größte Online-Marktplatz beginnt mit der Einführung seines ersten originären Dienstes, mit dem Forscher nach Bedarf Erkenntnisse zu klinischen Studien erhalten, um bessere therapeutische Entscheidungen treffen zu können

Scientist.com, der Online-Marktplatz für ausgelagerte Forschung, hat heute die Einführung von Trial Insights bekannt gegeben, einer digitalen Berichterstattungslösung, die durch klinische Studien, Biomarker und medizinische Diagnosen gewonnene Daten vereinfacht auf einem intuitiven, benutzerfreundlichen Dashboard darstellt. Trial Insights ist ein Novum seiner Art. Allgemein verfügbare Daten werden jede Nacht aus Informationsknotenpunkten wie clinicaltrials.gov kuratiert und individuell so angepasst, dass sie den jeweiligen spezifischen Projektanforderungen eines Forschers oder eines Forschungsinstituts entsprechen.

"Mit Trial Insights erhalten Forscher eine einfache Möglichkeit, der Komplexität der Informationen aus klinischen Studien Herr zu werden", so Ron Ranauro, Gründer von Incite Advisors. "Da die Inhalte von Trial Insights digital kuratiert werden, können Forscher kontinuierlich die Entwicklungen bei Medikamenten, Krankheiten, Sponsoren, Forschern und medizinischen Geräten verfolgen, die für ihre Arbeit wichtig sind."

Angesichts des kontinuierlichen Wachstums hinsichtlich Tempo, Vielfalt und Richtigkeit der auf Websites wie clinicaltrials.gov verfügbaren Daten wird die Möglichkeit, diese zu kuratieren, für verschiedene Zielgruppen immer wertvoller. Während die personalisierte Medizin Fortschritte macht, ist es wichtig, die Daten für Gesundheitswesen und Patienten zugänglich zu machen. Die auf der Plattform Trial Insights bereitgestellten Informationen können zur Entscheidungsfindung in der Pharma- und Biotechnologiebranche und bei Auftragsforschungsinstituten beitragen, da Daten aus klinischen Studien eine primäre Informationsquelle für Wettbewerbsanalysen, Forschungsplanung und die Planung klinischer Studien darstellen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden im Bereich der Biowissenschaften das erste exklusive, originäre Serviceangebot von Scientist.com anbieten können", so Mark Herbert, Chief Business Officer von Scientist.com. "Unser Ziel bei Scientist.com besteht darin, bis 2050 alle Krankheiten zu heilen und wir denken, dass uns Lösungen wie Trial Insights, mit denen der Zugriff auf und die Berichterstattung über Daten aus klinischen Studien sehr viel einfacher werden, diesem Ziel einen Schritt näher bringen."

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte F&E. Über diesen Marktplatz wird das F&E-Sourcing vereinfacht, Zeit und Geld können gespart, Risiken können verringert werden und es entsteht Zugang zu den neuesten innovativen Werkzeugen und Technologien. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, die Biotechnology Innovation Organization (BIO), sowie das US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com 32 Millionen USD von 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners, dem Heritage Provider Network und anderen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

Folgen Sie Scientist.com über die sozialen Medien: YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Über Incite Advisors

Incite Advisors ist ein Venture-Studio, das auf die Erfindung, Erstellung und die Einführung datengestützter webbasierter und mobiler Anwendungen spezialisiert ist, mit denen ungedeckter Bedarf in Gesundheitswesen und Biowissenschaften erfüllt werden kann. Das Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen Geschäftsstrategie, Data Science und Webtechnologie tätig und bietet strategische Beratung und Auftragsdienste für Softwareentwicklung. Wenn Sie weitere Informationen zu Incite Advisors, Inc. wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an ron@inciteadvisors.com oder besuchen Sie uns auf www.inciteadvisors.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190416006048/de/

Contacts:

Sean Preci

Leiter Unternehmenskommunikation

+1 858-455-1300 ext. 401

marketing@scientist.com