Durch die Unterstützung des führenden externen Beraters hinzugewonnener Service und Mehrwert legitimieren die Vertragsverlängerung durch Partner Communications Company



Denver (ots/PRNewswire) -



Externer Oracle-Support, ein direkter Ersatz für den Support durch den Hersteller, ist eine bewährte und beliebte Alternative für Unternehmen, die den budgetären Anteil für Supportgebühren von Softwareherstellern reduzieren und gleichzeitig die Gesamtqualität des Services verbessern möchten. Spinnaker Support hat nach eigenen Angaben eine Kundenrbindungsrate von 91,7 % - Verträge werden also häufig erneuert.



Partner Communications Company Ltd ist ein Mobilfunknetzbetreiber und Anbieter von TV-, Internet- und Festnetz-Services. Das Unternehmen beauftragte Spinnaker Support erstmalig im Jahr 2015 für den Support von Oracle Database und Advanced Technology Stack. Das Unternehmen war auf der Suche nach einer alternativen Supportstrategie, die alle Dienstleistungen bietet, die für den Betrieb von Oracle-Anwendungen und den unterstützenden Technologien nötig sind und deren Kostenstruktur besser auf den Produkteinsatz abgestimmt ist. Die Wahl fiel damals auf Spinnaker Support, da das Unternehmen im Vergleich zu den Oracle-Wartungsgebühren signifikante Kostenersparnisse von mehr als 60 % anbieten und gleichzeitig durch personalisierten Service die Supportqualität signifikant verbessern kann.



Im Jahr 2016 entschied sich Partner Communications dann, mit seiner kompletten Oracle-Applikationslandschaft zu Spinnaker Support zu wechseln. Zu den unterstützten Oracle-Produkten zählen Oracle E-Business Suite, Oracle Database and Siebel. Der Vertrag wurde im Februar 2019 verlängert.



"Spinnaker Support hat seine Kompetenz bei unterschiedlichen Oracle-Anwendungen, Oracle Database und dem umgebenden Technologie-Stack bewiesen. Das uns zugewiesene Team von Oracle-Experten wurde schnell zu einer natürlichen Erweiterung unserer internen IT-Teams", erklärt Raz Bartov, CIO von Partner Communications. "Partner Communications profitiert von der globalen Infrastruktur, dem außergewöhnlichen Vor-Ort-Service, den bewährten und zertifizierten Supportmethoden und den strikten Geschäftspraktiken, durch die potenzielle Risiken gemindert werden."



"Partner Communications war in den letzten vier Jahren ein hervorragender Kunde von uns. Wir freuen uns darüber, weiterhin die Wartung und den Support durchzuführen.", so Bob Harland, Senior Vice President, Global Support Services bei Spinnaker Support. "Durch unsere Expertise, Unternehmenskultur und den unermüdlichen Einsatz für unsere Kunden haben wir durchgehend gute Werte in Punkto Kundenzufriedenheit und -bindung. Unser Team in Israel unterstützt bei Partner Communications ein vielfältiges Produktportfolio und wird im Hintergrund von einem großen und vielfältigen globalen Team von Oracle-Experten unterstützt. Partner Communications hat viel in Oracle-Produkte investiert und Spinnaker Support hat stark in den Erfolg von Partner investiert."



Informationen zu Spinnaker Support



Spinnaker Support ist der führende und bewährte globale Anbieter für externen Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren und können ihre aktuellen Software-Versionen unbegrenzt behalten. Eine wachsende Zahl unserer Kunden für externen Support nutzt die von uns bereitgestellten zusätzlichen Services, die gemanagte Dienste für Anwendungen und Technologie und Beratungsdienstleistungen beinhalten. Wir sind weiterhin der einzige externe Support-Anbieter, der diese einzigartige Kombination von Dienstleistungen anbietet. Unsere Kunden vertrauen uns, dass wir ihre Anwendungen bei Spitzenleistung am Laufen halten, während sie von Vor-Ort-Lösungen zu Hybrid-Lösungen und zur Cloud wechseln.



Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database und weitere. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.



OTS: Spinnaker Support newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121197 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121197.rss2



Pressekontakt: Michelle Wilkinson1-720-457-5442mwilkinson@spinnakersupport.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg