Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein global tätiges Unternehmen für Technologieconsulting und digitale Lösungen, steht 2019 das zweite Jahr in Folge im Bericht "PEAK Matrix Service-Provider des Jahres" (PEAK Matrix Service Provider of the Year) der Everest Group an der Spitze der "Challengers". In der Challengers-Liste werden Unternehmen mit Umsätzen von weniger als USD 2 Milliarden aufgeführt.

Der Everest Group PEAK Matrix dient als begehrtes Referenzhandbuch für IT-Dienstleistungskunden und bietet Entscheidungsträgern eine Entscheidungshilfe sowie Erkenntnisse zu den Strategien, die Lösungsanbieter für zentrale Geschäftszweige, geografische Gebiete und Technologien eingeführt haben.

LTI tauchte aufgrund seiner konsistenten Leistung in 21 Segmenten, bei verschiedenen Parametern und in unterschiedlichen Sektoren an die Spitze auf, darunter: DSGVO-Dienste, globales Bankwesen, Kapitalmärkte, Digitaltechnologie und Internet der Dinge.

LTI wechselte außerdem in der Top 20-Liste der IT-Dienste vom 13 auf den 11 Platz. Die Top 20-Liste wird mittels einer konsolidierten Wertung erstellt, die auf den Einzelbewertungspunkten der PEAK Matrix-Beurteilungen der Everest Group im Laufe des Jahres basiert.

Sanjay Jalona, Geschäftsführer Vorstandsvorsitzender von LTI, sagte: "Wir bei LTI können sehen eine hervorragende Gelegenheit, die digitale Transformation zu ermöglichen, indem wir die Kunden über vier Strategien unterstützen: die Ausschöpfung des Operationsbereichs als Hebel für Transformationen, die Arbeit als datengestütztes Unternehmen, die Transformation von Erfahrungen und die Digitalisierung des Kerngeschäfts. Diese Auszeichnung stellt eine Bestätigung unserer Strategie dar und steht für unsere konsistente Fähigkeit, die Konkurrenz bereichsübergreifend und bei Dienstleistungen zu übertreffen, die bahnbrechenden Erfolg ermöglichen."

Chirajeet (CJ) Sengupta, Partner der Everest Group, sagte: "Angesichts der disruptiven Entwicklungen auf dem Markt für IT-Dienste bieten sich jedem Service-Provider die gleichen Chancen, unabhängig von Größe und Einfluss. LTI konnte einen starken Fokus auf dem Aufbau interner IP, eines glaubwürdigen Partner-Ökosystems und eines relevanten Talentpools vorweisen all dies trug dazu bei, dass sich das Unternehmen im Bericht "PEAK Matrix Service Provider of the Year 2019" der Everest Group als Top Challenger platzieren konnte. Außerdem konnte LTI seine Positionen in traditionellen Bereichen wie Bank- und Versicherungswesen stärken und gleichzeitig durchdachte Ressourcen in neueren Bereichen entwickeln, etwa bei den DSGVO-Diensten."

Die Everest Group bewertet Service-Provider für unterschiedliche Segmente wie Gesundheitswesen und Biowissenschaften, BFS, Versicherungen, Cloud- und Infrastrukturdienste, Anwendungsdienste und digitale Dienste. Den vollständigen Bericht können Sie auf der Everest-Website herunterladen: https://www.everestgrp.com/everest-group-peak-matrix-service-provider-year/2019-everest-group-peak-matrix-service-provider-of-the-year/

Über LTI

Larsen Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 30 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zum Fortschritt in Bereichen wie Mobilgeräten, sozialen Medien, Analytik, Internet der Dinge und Cloud befähigt. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited gegründet und verfügt dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 27.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Mehr Informationen

LTI in PEAK Matrix Assessment 2018 der Everest Group als "Leader" für DSGVO-Dienste ausgezeichnet

der Everest Group als "Leader" für DSGVO-Dienste ausgezeichnet LTI im "Peak Matrix Service Provider of the Year 2018"-Bericht an der Spitze der "Challengers"-Liste

Kontaktaufnahme mit LTI

Lesen Sie unsere News und Blogs

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn

Klicken Sie auf unserer Facebook-Seite auf "Gefällt mir"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190416006051/de/

Contacts:

Neelian Homem

PR Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

Karin Bakis

PR Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com