Auch am Dienstag konnte die Aktie von Aurora Cannabis erneut gewinnen. So gewann die Aktie in Deutschland im schwächeren Handel immerhin gut 3 %. Das Ergebnis wurde in den ersten Handelsstunden in den USA durch einen Aufschlag von über 3 % bestätigt. Es sieht recht gut aus, so die Meinung der Analysten. Möglich sei ein Kursgewinn von bis zu 25 %.

Ohne Nachrichten, aber im Fokus der Käufer

Das Unternehmen selbst publiziert derzeit nicht besonders viele Nachrichten. Nachdem der Investor ... (Frank Holbaum)

