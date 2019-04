Die Veranstaltung der Internationalen "Love Your Local Market" (LYLM)-Feier 2019 wird in dem Monat Mai stattfinden. Diesmal wird der Gastgeber Belgrade City Market sein. Diese Veranstaltung wird in dem Belgrader Nachtmarkt (Beogradski Nocni Market), am Donnerstagabend, dem 16. Mai, stattfinden. "Love Your Local Market" (LYLM) Bild WUWM Es wird ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...